«Европлан» в 2,5 раза ускорил трудоустройство кандидатов с помощью сервиса Start Link

Лизинговая компания «Европлан» внедрила в процесс дистанционного найма сотрудников сервис для приема на работу Start Link (входит в экосистему кадрового ЭДО HRlink). Интеграция решения с системой «1С:ЗУП» позволила упростить и ускорить процесс оформления новых сотрудников, обеспечив при этом безопасный обмен документами онлайн. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

«Европлан» отличается высоким уровнем цифровизации процессов, в том числе компания уже несколько лет как отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве. Поиск инструмента, который бы обеспечил возможность дистанционно нанимать сотрудников, логично завершал процесс автоматизации HR-направления. Широкая география компании, удаленный формат работы половины сотрудников, а также ужесточение законодательства в области обработки персональных данных послужили дополнительными факторами, повлиявшими на окончательное решение в этом вопросе.

В процессе поиска оптимального решения «Европлан» провел анализ рынка систем для удаленного приема на работу. От продукта требовалось обеспечить возможности безопасного запроса документов у соискателей и простой интеграции с системой «1С:ЗУП», удобство и простота в использовании. После обсуждения доступных вариантов с юристами и специалистами по информационной безопасности было решено остановить выбор на сервисе Start Link.

Выбору Start Link также способствовала открытость команды продукта, которая поделилась планами по дальнейшему развитию сервиса.

Внедрение и адаптация сервиса заняли около двух месяцев. На первом этапе работу Start Link протестировали в московском офисе, после чего масштабировали систему на все регионы. На сегодняшний день «Европлан» уже принял на работу через Start Link более 700 человек, а время трудоустройства новичков сократилось в 2,5 раза.

«Start Link действительно экономит время рекрутера, эксперта управления по трудовым отношениям и потенциального сотрудника. Одно из преимуществ Start Link заключается в том, что он обеспечивает безопасный и удобный способ получать документы дистанционно», – сказал Максим Суклин, руководитель группы по подбору персонала в «Европлане».

«В условиях, когда удаленный найм уже рассматривается на рынке труда как базовый сценарий, особенно важно обеспечить легкость и безопасность на каждой стадии работы с кадровыми документами. Start Link позволяет легитимно получать все документы от кандидатов на работу и в дальнейшем бесшовно добавлять информацию о новых сотрудниках в корпоративные системы», – сказал Данила Морогин, генеральный директор HRlink.