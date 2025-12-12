CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«1С-Битрикс» и НАУЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) и разработчик систем для управления веб-проектами и цифровой платформы для управления бизнесом «1С-Битрикс» заключили соглашение о сотрудничестве. От имени «1С-Битрикс» документ о партнерстве подписал директор по работе с ключевыми клиентами Александр Воеводин. НАУЗ представил председатель ассоциации Муслим Муслимов.

Цель сотрудничества — повысить эффективность охраны здоровья граждан и систем здравоохранения через применение современных наукоемких технологий и инноваций, полученных знаний и опыта.

НАУЗ и «1С-Битрикс» планируют совместно развивать проекты в сфере цифровых технологий. Партнеры уделят особое внимание изучению и внедрению перспективных решений для повышения эффективности управления в медицинских учреждениях.

Важным аспектом сотрудничества станет совместная работа по цифровой трансформации административных и управленческих процессов в медицинских учреждениях. Внедрение современных платформенных решений позволит оптимизировать взаимодействие между подразделениями, повысить скорость принятия решений и в конечном итоге — улучшить организацию работы.

Для «1С-Битрикс» сотрудничество с НАУЗ является значимым шагом для развития в сегменте здравоохранения. Партнерство позволит напрямую взаимодействовать с управленцами ведущих медицинских учреждений, лучше понимать их потребности и предлагать эффективные решения для цифровой трансформации.

