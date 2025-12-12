«Авито Подработка» доступна более чем в 180 городах России

География сервиса временной занятости стремительно расширяется: «Авито Подработка» уже доступна более чем в 180 городах России. Сервис помогает исполнителям находить смены у проверенных заказчиков и получать вознаграждение в течение одного-двух дней, а бизнесу — закрывать потребность во временных специалистах. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Гибкие форматы занятости становятся более востребованными в целом среди россиян — интерес к ним продолжает стремительно расти. По стране количество предложений частичной занятости за январь–ноябрь увеличилось более чем на треть (+39% год к году). Исполнители, в свою очередь, откликались на такие предложения в полтора раза чаще (+54%). По России среднее предлагаемое вознаграждение за частичную занятость составило около 44 465 руб. в месяц.

Авито Подработка позволяет пользователям находить предложения о частичной занятости и получать оплату за подработку в течение одного-двух дней после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач. Начать подрабатывать можно в несколько кликов, для старта исполнителю не нужно проходить собеседования. Ему достаточно иметь статус самозанятого (если его нет, на платформе подскажут, как его оформить) и выбрать подходящую смену — все это можно сделать онлайн.

«По данным исследования Авито, среди опрошенных россиян, которые брали подработку за последний год, более трети подрабатывают несколько раз в неделю, а еще 11% — каждый день. Формат частичной занятости выбирают за счет возможности гибко управлять своим временем, совмещать его с основной деятельностью и при этом наращивать совокупный доход в комфортном ритме. Так, в среднем подработка приносит россиянам дополнительные 20% к ежемесячному заработку. Для бизнеса частичная занятость — инструмент оперативного усиления команды под конкретные задачи, поэтому рынок гибкой занятости продолжает активно расти», — сказал Алексей Мусаткин, операционный директор «Авито Подработки».

«Авито Подработка» уже доступна более чем в 180 городах России: Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Иваново, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Набережных Челнах, Владимире, Ярославле и других городах. Недавно сервис запустился и в Екатеринбурге — административном центре Свердловской области и одном из крупнейших логистических узлов Урала. По сравнению с 2024 г., в январе–ноябре 2025 г. бизнес в Екатеринбурге предлагал частичную занятость на четверть чаще (+25%). Интерес к таким предложениям со стороны исполнителей вырос почти в 1,6 раза (+57%). В среднем за частичную занятость исполнители в Екатеринбурге могли рассчитывать на 30 464 руб. в месяц.