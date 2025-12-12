ИТ-специалисты назвали основные требования к коворкингам: наличие диванов-кроватей, еда, кофе и быстрый Wi-Fi

Опрос, проведенный девелоперской компанией MR, показал, что именно работающих удаленно людей привлекает в коворкингах и как они выбирают место для работы. Среди респондентов было более 500 специалистов из сферы ИT. Об этом CNews сообщили представители MR.

Выделяя важность наличия определенных удобств, респонденты отметили, что самое ценное для них в удаленной работе — это быстрый и стабильный Wi-Fi, так ответили почти 32% опрошенных. Зоны для одиночной работы выделили 29% респондентов. 28% специалистов указали, что в коворкинге должна быть возможность заказать еду и кофе. При этом каждый четвертый мечтает о диванах-кроватях, чтобы можно было отдохнуть от сидячей работы. Столько же опрошенных считают важной возможность регулировать освещение либо выбирать место с разным вариантом освещения на свой вкус.

Работать за длинным общим столом выберут 8% опрошенных, а закрытая площадка с выходом во дворик привлекла бы 11%.

При этом 27% удаленщиков считают, что коворкинг должен быть расположен на первом этаже их жилого комплекса, 16% локация «офиса» не так принципиальна, 25% важно оставаться близко ко всем видам инфраструктуры, 33% готовы работать из любого коворкинга, если есть еда и кофе.

«Коворкинги, удовлетворяющие большинство потребностей, о которых заявили респонденты, есть практически в каждом жилом комплексе девелопера MR. Например, в премиальном проекте «JOIS» предлагает коворкинг, как одну из своих инфраструктурных особенностей», – сказали представители девелопера MR.

«Практически каждый считает важным иметь возможность для сосредоточенной индивидуальной работы, для встреч и переговоров коллабораций, а также иметь зоны отдыха — все как в офисе, но «дома». В своих жилых комплексах мы фактически интегрируем подобные рабочие места в жилую среду: коворкинг является частью комплекса, где есть и другие удобства (фитнес, лаундж-зоны, кафе, зеленые террасы) — тем самым создается единое пространство “работать + жить”», — отметили представители MR.

В компании подчеркивают, что покупатель жилья все чаще делает выбор не просто по типу планировки, а по «образу жизни». Наличие коворкинга — серьезный аргумент: это и экономия времени, и удобство, и статус. Девелопер при этом получает конкурентное преимущество: инфраструктура для «работы дома» становится частью ценности жилья, особенно для ИТ-специалисты, фрилансеров и гибридных сотрудников.

«Для айтишника коворкинг — это не просто место, где стоит стол и есть wi-fi. Это среда, где можно сосредоточиться, развиваться, общаться и при этом сохранить баланс между работой и личной жизнью», — отметили в MR.