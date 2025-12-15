Каждая пятая ИТ-компания сократила бюджет на развитие бренда в 2025 году

В 2025 г. 44% ИТ-компаний увеличили бюджет на развитие бренда, 31% сохранили его на прежнем уровне, при этом 21%, или каждая пятая, — сократили; еще 4% затруднились с ответом. Такие данные приводятся в исследовании агентства AggreMarketing о роли бренда в развитии российских ИТ-компаний. Об этом CNews сообщили представители AggreMarketing.

Исследование AggreMarketing о роли бренда в развитии ИТ-компаний проводилось с июня по ноябрь 2025 г. В нем приняли участие 210 российских ИТ-компаний, включая разработчиков ПО, интеграторов, консалтеров, производителей оборудования и представителей Big Tech. Методология включала глубинные интервью и онлайн-опрос.

Среди ИТ-компаний, увеличивших инвестиции в бренд в 2025 г., 80% показали умеренный рост бюджета — в пределах 30%. В то же время среди компаний, сокративших расходы на развитие бренда, преобладают существенные уменьшения: 55% урезали бюджеты более чем на 30%. Сокращения чаще всего фиксируются в микро- и малом бизнесе, тогда как рост бюджетов характерен преимущественно для крупных и зрелых игроков.

AggreMarketing Как изменился бюджет на бренд в 2025 году

Две трети ИТ-компаний потратили на бренд в 2025 г. не более 25 млн руб.: 31% имеют бюджет до 5 млн рублей, еще 35% — от 5 до 25 млн руб. Бюджетами от 25 до 150 млн руб. располагают 26% респондентов, а сверхкрупные вложения (более 150 млн руб.) встречаются у единичных игроков (2%). Лишь 1% ИТ-компаний не имеют бюджета на развитие бренда, что подтверждает практически повсеместную вовлеченность рынка в бренд-коммуникации.

AggreMarketing Бюджеты ИТ-компаний на развитие бренда в 2025 году

Большинство ИТ-компаний (64%) отмечают рост значимости бренда за последние три года, 26% считают, что его роль остается на прежнем уровне, 7% затруднились с ответом, только 3% фиксируют снижение. Усиление роли бренда компании связывают прежде всего с ростом конкуренции (77%), повышением требований заказчиков к бренду исполнителя (57%), а также необходимостью привлекать и удерживать сотрудников и партнеров (52%). Кроме того, подавляющее большинство участников рынка (87%) уверены, что сильный бренд помогает выполнять годовые бизнес-задачи. При этом ключевой целью на год остается увеличение выручки — ее обозначили 86% респондентов.

«Даже в условиях неопределенности рынок демонстрирует готовность планомерно инвестировать в доверие, репутацию и узнаваемость. Да, мы видим случаи масштабных сокращений, но они носят локальный характер. В целом же отрасль продолжает наращивать усилия в развитии бренда, и именно это помогает компаниям сохранять устойчивость, повышать конкурентоспособность и усиливать позиции на рынке», — сказала Мария Пуха, генеральный директор агентства AggreMarketing.