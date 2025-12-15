CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В SimpleOne назначен генеральный директор

Компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) объявила о назначении Руслана Шарипова на должность генерального директора. Он будет отвечать за стратегическое развитие продуктов и укрепление позиций компании на российском и международном рынках.

Руслан Шарипов начал карьеру в 2009 г. в компании «ЭР-Телеком». В середине пути он занимал ключевые позиции в таких компаниях как Softline, Dell EMC и «ИТ-Град», постепенно переходя к руководящим ролям в Digital Platforms, Университете «Иннополис» и DataFort.

Новый руководитель сконцентрируется на экспортном направлении в целях развития концепции глобального русского ИТ, принятой в корпорации ITG, а именно: укреплением позиций SimpleOne на международных рынках, в том числе в странах СНГ и БРИКС, продвижением отечественных технологий как конкурентоспособной альтернативы мировым решениям. Стратегическая цель — создание устойчивого присутствия SimpleOne за пределами России и закрепление статуса компании как проводника отечественных ИТ-продуктов на глобальном уровне.

Кроме того, новый генеральный директор займется укреплением позиций SimpleOne на российском рынке, развитием партнерской и клиентской сети компании.

«Для меня большая честь возглавить SimpleOne и расширить присутствие компании за рубежом. Особое внимание уделим развитию уже готовых продуктов ITSM, B2B CRM, SDLC и HRMS, усилим их функциональность. При этом будем искать новые направления роста и новые технологические партнерства, открывать дополнительные ветви развития платформы», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

