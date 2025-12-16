«Авито Работа»: Москва возглавила рейтинг регионов с самыми высокими зарплатными предложениями для студентов

Аналитики «Авито Работы» проанализировали данные рынка труда для соискателей-студентов за сентябрь-ноябрь 2025 г. и выяснили, что на самые высокие зарплатные предложения могли рассчитывать кандидаты в Москве. В среднем московским студентам при трудоустройстве предлагали около 98 730 руб. в месяц (+16% за год). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Рейтинг рассчитывался с учетом зарплатных предложений для начинающих специалистов на основе зарплатных вилок, указанных работодателями в описании вакансий. При расчете учитывались вакансии как с полной, так и с посменной занятостью, где количество рабочих часов выбирает сам сотрудник — это касается, например, большинства складских рабочих: стикеровщиков, сортировщиков и фасовщиков. Кроме того, работодатели часто указывают в описании вакансий диапазон зарплат с учетом максимальных значений, поэтому фактическая заработная плата может отличаться от средних показателей.

На втором месте рейтинга расположилась Ленинградская область, где средняя предлагаемая зарплата для студентов составила 94 621 руб. в месяц (+11% за год). Замыкает тройку лидеров Новгородская область, где студенты могут рассчитывать в среднем на 88 614 руб. ежемесячно (+32% за год).

Регионы России с самыми высокими зарплатными предложениями для соискателей-студентов за сентябрь-ноябрь 2025

Высокие зарплатные предложения для студентов в регионах-лидерах рейтинга могут быть напрямую связаны с присутствием в них крупных университетов, имеющих высокую репутацию среди работодателей. В условиях растущей конкуренции за молодые таланты компании готовы предлагать привлекательные стартовые условия для студентов и выпускников этих учебных заведений.

В среднем по России работодатели стали предлагать соискателям-студентам зарплаты на 20% больше, чем годом ранее. Осенью 2025 г. общероссийские средние зарплатные предложения в вакансиях, доступных для студентов, составили 80 082 руб. в месяц.

Помимо роста зарплатных предложений, аналитики Авито Работы отметили значительное увеличение числа вакансий для студентов в регионах России. Среди регионов-лидеров по этому показателю выделяется Ханты-Мансийский автономный округ, где количество таких вакансий выросло на 92% по сравнению с прошлой осенью. Студентам, претендующим на вакансии в этом регионе, в среднем предлагают около 67 598 руб. в месяц.

На 91% вырос спрос работодателей на студентов в Москве, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 98 730 руб. в месяц. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где число вакансий увеличилось на 60%, а средняя предлагаемая зарплата составила 80 191 руб. в месяц.

Регионы России с наибольшим приростом числа вакансий для соискателей-студентов за сентябрь-ноябрь 2025

«Молодежь становится все более заметным участником рынка труда, и конкуренция работодателей за молодых специалистов усиливается. Количество вакансий для студентов по стране продолжает расти: за год число предложений увеличилось на 48%. Особенно заметна динамика в сферах, где традиционно не требуется длительного обучения и можно быстро приступить к работе. Именно такие позиции позволяют молодым людям совмещать занятость с учебой — благодаря гибким графикам и понятным обязанностям. Наибольший рост спроса работодателей пришелся на поваров, где число предложений выросло на 162% по сравнению с осенью 2024 г. Похожая ситуация наблюдается среди вакансий кассиров — здесь прирост составил 156%. Также продолжают активно нанимать студентов на позиции пекарей (+66%). Такие профессии остаются привлекательными для молодых соискателей, поскольку дают возможность быстро получить первую рабочую практику и поддерживать стабильный доход, не выпадая из учебного процесса», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».