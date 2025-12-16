Российские CIO назвали главные вызовы и тренды цифровизации

Согласно опросу «Корус Консалтинг» и «Битрикс24», 50% CIO российских компаний уверены, что внедрению ИТ-технологий зачастую мешают старые привычки сотрудников. Часть ИТ-руководителей сосредоточены на быстром пилотировании для проверки гипотез, другие все еще делают ставку на долгосрочные проекты. В приоритете остаются on-premise системы, которые можно развернуть на собственных серверах. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг»

ГК «Корус Консалтинг» и «Битрикс24» опросили более 30 технических директоров и руководителей ИТ-направлений крупнейших российских компаний. Половина CIO отметили, что внедрение новых технологий тормозит не недостаток технологических решений или сокращение ИТ-бюджета, а сопротивление сотрудников и инертность команд. Ключевые барьеры цифровизации – страх перемен, неготовность многих сотрудников к изменениям и сложности преодоления привычек, сформированных за счет рабочих процессов, которые много лет выполнялись вручную.

«Сопротивление внедрению ИТ-систем возникает практически всегда. Как правило люди, которые выполняли свои задачи определенным образом в течении долгого времени, критически подходят к появлению нового: “А зачем что-то менять?”. Иногда таких сотрудников больше, чем тех, кто поддерживает цифровизацию, в связи с чем растет сложность преодоления этого барьера», – сказал Александр Белослудцев, директор департамента трансформации компании «Полицифра».

«Успех цифровизации – это синергия трех компонентов: технологий, бизнес-процессов и людей. Сегодня мы видим, что самый сложный и важный элемент в этом уравнении – человек. Сегодня задача интеграторов – не просто внедрить систему, а создать среду, в которой технологии становятся понятным и естественным помощником для сотрудника, а не источником угрозы», – отметил Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг».

В приоритете у ИТ-руководителей – автоматизация рутинных бизнес-процессов (работа в ЭДО, CRM, управление оргструктурой и личный кабинет сотрудника). При этом многие отмечают, что диджитализация высвобождает время для творческих и стратегических задач.

При выборе платформы (речь идет обо всех классах систем) практически все CIO отдают предпочтение отечественным вендорам, а также обращают внимание на стоимость и безопасность решения – в приоритете on-premise системы, которые можно развернуть на собственных серверах компании. При этом наблюдается противоречие между желанием иметь единую ИТ-платформу и реальностью, где все еще преобладает «зоопарк» систем.

«Начинать автоматизацию бизнес-процессов стоит с организационной структуры. Она – фундамент для всех остальных процессов: от распределения ролей до настройки доступов. Правильно выстроенная и автоматизированная оргструктура задает вектор всей цифровой трансформации компании», – сказал Александр Иванов, начальник управления информационных технологий компании «БелВиллесден».

В вопросе приоритета скорости внедрения или масштабируемости информационной системы мнения разделились 50 на 50. Часть ИТ-руководителей сосредоточены на быстром пилотировании для проверки гипотез, другие делают ставку на долгосрочную и гибкую ИТ-архитектуру.

Главным технологическим трендом единогласно был выбран искусственный интеллект, который станет драйвером ИТ-сферы не только на ближайшие годы. Такие решения уже позволяют автоматизировать типовые рабочие задачи, анализировать большие объемы данных и управлять бизнес-процессами.

«С помощью ИИ-инструментов в «Битрикс24» уже можно автоматизировать рутинные процессы в CRM, HRM и СЭД, анализировать данные и управлять рабочими процессами. Это позволяет значительно разгружать команды и работать эффективнее», — сказал Александр Воеводин, директор по работе с ключевыми клиентами «Битрикс24».

«В нашей компании большой объем документооборота. И здесь наша цель – не просто быть "на гребне волны", а сделать технологии помощниками для людей. Мы уже внедряем искусственный интеллект для проведения рутинных операций с документами, а именно – для распознавания, классификации, маршрутизации», – отметил Роман Смирнов, начальник аналитического отдела и цифровых проектов департамента корпоративного управления «РЖД».