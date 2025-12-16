CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Школьники Владивостока будут получать знания по кибербезопасности от Fesco

Транспортная группа Fesco запустила образовательную программу «Кибербезопасность» в «Доме научной коллаборации», созданном на базе Дальневосточного федерального университета. На занятиях школьники 8-11 классов будут изучать основы информационной безопасности и этичное использование современных технологий. Об этом CNews сообщили представители Fesco.

На вводной лекции участников программы познакомили с деятельностью группы и профессиональными возможностями, которые открываются в ней молодым специалистам. Спикерами первого практического занятия стали эксперты Управления информационной безопасности Дальневосточного региона и Азии Fesco и преподаватель Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД РФ им. И.Ф. Шилова. Они рассказали про разновидности фишинговых атак и инструменты их вычисления, на практике разобрали кейсы по распознаванию фишинговых писем и дипфейков, созданных мошенниками.

Обучение в рамках программы продлится до июня 2026 г. Впереди учащихся ждут теоретические лекции, решение прикладных задач, экскурсии на предприятия, создание собственных проектов и т.д.

«Цифровая грамотность – фундамент любой современной профессии. Fesco как высокотехнологичная компания понимает важность безопасности данных. Наша программа построена не на абстрактной теории, а на реальных кейсах и опыте специалистов, которые ежедневно защищают критически важную ИT-инфраструктуру. Мы учим не бояться технологий, а грамотно и этично ими пользоваться», – отметила директор Департамента по корпоративной социальной ответственности Fesco Вера Яковлева.

«Дом научной коллаборации» – это центр бесплатного дополнительного образования для учащихся 5-11 классов, открывшийся в 2020 г. на базе ДВФУ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства образования Приморского края. Он предлагает школьникам 15 образовательных программ, направленных на освоение современных прикладных и гибких компетенций. Помимо «Кибербезопасности» Fesco реализует в центре направление «3D-моделирование в редакторе Blender», в рамках которой школьники разрабатывают на 3D-принтерах уменьшенную копию судна «Капитан Щетинина».

Мероприятия по ранней профориентации учащихся соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети». Fesco является официальным партнером национальных проектов России. С 2023 г. группа участвует в федеральном проекте «Билет в будущее», который направлен на раскрытие талантов у подростков и осознанный выбор карьеры.

