Объем выручки совместных проектов DCLogic и «DатаРу» в области импортозамещения превысил 3 млрд рублей

Системный интегратор, разработчик ИТ-решений DCLogic и российский производитель технологических решений и сервисов «DатаРу» подвели итоги трехлетнего партнерства в сфере ИТ‑инфраструктуры. Компании реализовали проекты для крупнейших российских заказчиков из ритейла, девелопмента и промышленности, а общий объем выручки за три года составил 3,16 млрд руб.

Основными направлениями совместных проектов DCLogic и «DатаРу» стали масштабирование ИТ‑инфраструктуры заказчиков, наращивание вычислительных мощностей, резервное копирование и построение сетевых хранилищ данных.

Совместно были внедрены решения для VDI и виртуализации, серверные комплексы на базе линеек «ДатаРу ПИ7625», «ДатаРу ПИ650» и «ДатаРу ПИ750», системы резервного копирования СРК «ДатаРу ДД9900», а также SAN‑инфраструктура на базе коммутаторов КН7720Б.

Инфраструктурные проекты позволили заказчикам повысить отказоустойчивость и масштабируемость ключевых бизнес‑систем, централизовать защиту данных, сократить риски простоев и оптимизировать работу баз данных и критичных приложений в корпоративных ЦОДах.

Общий объем выручки от проектов за три года превысил 3,16 млрд руб., а основные внедрения были сконцентрированы в Москве и Кировске.

«Для наших заказчиков важно не просто заменить импортные решения, а получить предсказуемую, управляемую и масштабируемую инфраструктуру, — отметил генеральный директор DCLogic Евгений Шелестюк. — Партнерство с «DатаРу» показало, что отечественные технологии способны комплексно закрывать эти задачи на уровне крупных федеральных проектов».

«На протяжении трех лет наше сотрудничество с командой DCLogic демонстрирует, как сочетание локального производства и глобальных технологических стандартов способно усиливать цифровую устойчивость бизнеса. За этот период мы совместно реализовали целых ряд масштабных проектов. Наш подход к продукту вместе с профессионализмом команды DCLogic значительно упрощает переход клиентов на новые платформы и позволяет предоставлять полный комплекс сервисной поддержки. Мы ценим партнерство и уверены, что впереди у нас еще более амбициозные задачи и совместные успехи», – сказал Роман Гоц, генеральный директор «DатаРу».