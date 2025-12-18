Навыки, которые повысят стоимость ИТ-специалистов в 2026 г.: исследование hh.ru

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали ситуацию на рынке труда за III квартал 2025 г. и выделили 10 технических навыков, которые будут наиболее востребованы в ИТ-сфере в 2026 г. Рейтинг возглавили знание SQL, Linux и Python. Эти компетенции повышают ценность специалистов и помогают им претендовать на более высокую заработную плату. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

По данным исследования, работодатели все чаще ориентируются на конкретные практические умения и технологический бэкграунд кандидатов. SQL сейчас указан в 12% всех ИТ-вакансий. Далее следуют Linux (9%) и Python (8%). Владение PostgreSQL встречается в 7% вакансий, столько же — у аналитического мышления. В 6% предложений работодатели отмечают опыт в технической поддержке, такая же доля вакансий приходится на Git, на деловые коммуникации и на работу с большими объемами данных. Перечисленные навыки остаются в числе ключевых, поскольку лежат в основе разработки, анализа и поддержания современных цифровых сервисов, а значит, будут востребованы и в 2026 г.

«Технологический прогресс требует все более глубоких и практико-ориентированных навыков. Чтобы не отставать и расширять свои карьерные перспективы, важно системно инвестировать в развитие хард-скиллов. Если вы уже владеете этими навыками, обязательно подтверждайте их актуальность. Например, на hh.ru можно пройти тестирование и понять, насколько ваши знания соответствуют требованиям рынка сегодня. Это полезно всем, независимо от опыта: так, из тех, кто уже проходил оценку навыков, только 35% — начинающие специалисты. Еще 42% — средние, а 23% — профессионалы высокого уровня», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Анализ высокооплачиваемых вакансий показывает, что работодатели готовы предлагать больший доход специалистам, способным работать с данными и сложными техническими системами, уверенно строить модели и архитектуру решений, интегрировать сервисы и руководить разработкой — от аналитических продуктов и BI-систем до облачных платформ и корпоративных приложений.

Примеры вакансий

Technical Product Manager: зарплата от $3500 до $4500 за месяц, на руки; место работы: компания – один из лидеров рынка автоматизации работы с LinkedIn; требования: уверенное владение SQL для работы с данными и построения аналитических запросов.

Senior Quantitative Developer: зарплата от 600 до 850 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов; место работы: небольшой квантовый фонд; требования: опыт разработки real-time систем на Python. Знание PostgreSQL, ClickHouse, уверенный SQL.

Senior C++ Software Engineer: зарплата от 600 тыс. руб. за месяц, на руки; место работы: фонд высокочастотной алгоритмической торговли; требования: преимуществом будет глубокое понимание работы сетевого стека Linux.

Technical Lead: зарплата от 450 тыс. руб. за месяц, на руки; место работы: крупная команда в сфере digital-маркетинга; требования: работа с Python, FastAPI, GraphQL, WS, PG, AMQP.

Tech Lead: зарплата от 395,6 до 550 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов; место работы: ИT-компания, которая разрабатывает высоконагруженные веб-приложения; требования: опыт коммерческой разработки на Python 3. Опыт работы с реляционными (PostgreSQL/MySQL) и NoSQL БД. Знание Linux (Debian/Ubuntu) на уровне уверенного администратора.