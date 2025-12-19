День энергетика в России: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 13%

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в преддверии Дня энергетика, 22 декабря, изучили вакансии и резюме в сфере энергетики, выявили рост предлагаемого заработка, составили топ регионов-лидеров по спросу и отметили ключевые тренды в требованиях к специалистам. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Цифровизация отрасли: современные требования работодателей

Цифровая трансформация энергетики напрямую отражается на требованиях к компетенциям специалистов. За три года (с 2022 по 2025 гг.) спрос по России на ключевые цифровые навыки в вакансиях для энергетиков вырос в разы: навыки работы в SCADA-системах (диспетчеризация и управление) – рост в 5,5 раза; владение системами автоматизированного проектирования (Autodesk Revit) – рост в 3,6 раза; знание систем 3D-моделирования (SolidWorks, Компас-3D) – рост в 3,4 раза; работа с BIM-технологиями (nanoCAD) – рост в 3,5 раза; умение работать с ERP-системами («1С:ERP», SAP ERP) – рост в 4,4 раза.

Эти данные четко показывают, что современный энергетик — это все чаще специалист, уверенно владеющий специализированным программным обеспечением для проектирования, управления и оптимизации сложных технологических процессов.

Общий спрос на специалистов

В 2025 г. работодатели со всей России разместили на hh.ru более 23,5 тыс. вакансий для специалистов энергетической отрасли. Это свидетельствует о высокой потребности в кадрах для поддержания и развития стратегически важного комплекса страны.

География спроса: Топ-5 регионов по доле вакансий

В пятерке лидеров по наибольшему количеству вакансий, размещенных в 2025 г. в России, попали (указана доля от общего числа предложений для энергетиков): Москва – 10%; Московская область – 7%; Санкт-Петербург – 6%; Свердловская область – 4%; Краснодарский край – 4%.

Такое распределение подчеркивает как ведущую роль столицы, так и значимость крупных промышленных и экономических центров страны.

Рост уровня предлагаемых медианных зарплат в вакансиях

Анализ данных hh.ru показывает уверенный рост уровня предлагаемых зарплат. Предлагаемая медианная зарплата в вакансиях по России за 11,5 месяцев 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. выросла на 13% — до 98 300 руб.

Регионы-лидеры по уровню предлагаемых зарплат в вакансиях

Наибольший уровень зарплатных предложений характерен для регионов с тяжелыми климатическими условиями и развитой добывающей промышленностью: Магаданская область – 200 000 руб.; Республика Саха (Якутия) – 173 800 руб.; Камчатский край – 135 000 руб.; Амурская область – 135 000 руб.

Разрыв между ожиданиями соискателей и предложениями работодателей

Согласно данным hh.ru, ожидания соискателей-энергетиков по зарплате остаются выше предложений рынка. В 2025 г. ожидаемая медианная зарплата (по резюме) составляет 126 000 руб., что на 28% выше медианы предлагаемых зарплат. Этот разрыв указывает на важность диалога между работодателями и специалистами для успешного закрытия вакансий.

«Энергетика остается фундаментальной отраслью российской экономики, и ее кадровый потенциал постоянно растет и модернизируется. Мы видим качественное изменение запроса компаний: работодатели все чаще ищут специалистов, способных работать на стыке инженерного знания и цифровых технологий. А высокий разрыв между ожидаемой и предлагаемой зарплатой в вакансиях говорит о том, что российским работодателям необходимо еще больше и глубже анализировать спрос со стороны соискателей, чтобы построить более эффективную систему вознаграждения, которая поможет компаниям привлекать лучших специалистов», — сказала Мария Игнатова, директор департамента исследований hh.ru.