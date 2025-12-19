«Техника молодежи»: Кружковое движение НТИ запустило медиапортал для педагогов и подростков, увлеченных технологиями

Медиапортал «Техника молодежи – горизонты технологического суверенитета» запустило Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) при поддержке Фонда президентских грантов. Интерактивная площадка объединяет технологии и образование в одном пространстве, где школьники и педагоги могут узнать об актуальных технологических вызовах, стоящих перед Россией, и о том, как можно включиться в их решение еще в школе. Об этом CNews сообщили представители НТИ.

Портал включает три тематических раздела, каждый из которых содержит бесплатные онлайн-пособия с медиа, содержательными лонгридами, подборками проектов, интерактивными материалами для уроков и дополнительных занятий, мини-играми. Разделы дополняют рекомендации по участию в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, которые проводятся в России для технологически ориентированных школьников. Материалы призваны помочь учащимся сориентироваться в разнообразии направлений и вместе с педагогом построить образовательную траекторию, чтобы включиться в актуальные технологические вызовы.

«Медиапортал «Техника молодежи» — это путеводитель в мир технологий будущего для педагогов, наставников и самих школьников, — сказала вице-президент Ассоциации участников технологических кружков Анастасия Старостинская. — На сайте обучающиеся могут погрузиться в вызовы современных технологий, понять свои интересы и найти пути развития в ИT, инженерии, науке. Для педагогов здесь собраны качественные материалы, готовые к использованию на занятиях, в кружках и для подготовки к олимпиадам. Интересен будет портал и родителям, которые могут с его помощью получить ясное представление, чем займет ребенка современное техническое творчество».

Первый раздел «Человек в мире технологий» посвящен ключевым технологическим направлениям развития России. Здесь школьники и педагоги знакомятся с технологическими вызовами, стоящими перед нашей страной и всем миром, и перспективными проектами, которые уже реализуются в биотехнологиях, цифровой и инженерной сферах.

Раздел «Технологии процветающего Севера» демонстрирует развитие российских территорий через призму инженерного мышления и современных технологий. Здесь собраны материалы об автономной энергетике, беспилотниках, киберфизике, технологиях связи для устойчивого развития северных регионов.

Отдельный акцент сделан на развитие образовательных технологий для обучения будущих инженеров – этому посвящен раздел «Гуманитарное развитие» портала. Он включает настольные, видеоигры и фиджитал-форматы, которые учат рефлексировать о будущем технологий и их культурном контексте.

При поддержке Фонда президентских грантов специально для сайта «Техника молодежи» были разработаны настольные игры, ориентированные на школьников: «Инженерная экспедиция» (для 5-7 классов) и «Сигнал с Севера» (для 8-11 классов). Через захватывающие приключения игры повествуют об актуальных технологических вызовах, стоящих перед Россией, учат командной работе в духе русской инженерной школы, показывают красоту и стратегическую важность Севера для России. Новые настольные игры также размещены на медиапортале, их уже протестировали более тысячи школьников в разных регионах страны: от Дальнего Востока до Москвы, материалы получили положительную оценку и признаны педагогами удобным просветительским инструментом.



