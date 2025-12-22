Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ

Международная сеть пиццерий Dodo Brands завершила внедрение кадрового электронного документооборота на базе платформы ELMA365. В рамках проекта, реализованного интегратором AUXO, была создана единая цифровая система управления кадровыми процессами, охватывающая все юридические лица группы компаний в трех странах. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Ключевой задачей проекта стало упрощение и стандартизация процессов приема, перевода и увольнения сотрудников. Ранее отдельные этапы оформления документов проходили через разрозненные системы, что создавало фрагментированность и нагрузку на команды. Решение ELMA365 КЭДО позволило объединить процессы в едином цифровом контуре и обеспечить бесшовное взаимодействие между работодателем и сотрудниками.

Центральным результатом стала реализация сквозного процесса трудоустройства, в котором оформление документов и запуск сотрудника в работу занимает считанные минуты. Сегодня эта система доступна для 1500 сотрудников сети, работающих в России, Казахстане и ОАЭ. Кроме того, проект охватил цифровое согласование командировок: только за последние месяцы более 800 сотрудников успешно оформили поездки полностью в электронном виде.

Разработанная архитектура уже предусматривает масштабирование: компания планирует добавить модули для управления сменами, отпусками, внутренними перемещениями и документами.

«Когда мы запускали процесс командировок, он казался нам изолированным и простым. Но только совместная работа с командами показала, сколько нюансов и критичных точек скрыто в таких, на первый взгляд, рутинных задачах. Внедрение ELMA365 позволило не просто автоматизировать оформление документов, а выстроить понятный, стабильный и масштабируемый процесс. Главное — это клиентский опыт: если пользователю удобно, система работает», — сказал Алексей Медведовский, Lead of Finance External Services IT Support, Dodo Brands.

«В проектах внедрения КЭДО важно не только соблюдение юридических требований, но и предсказуемость процессов для пользователя. ELMA365 позволяет выстраивать эти процессы итерационно — от схемы до работающего сценария — с контролем маршрутов, ролей и статусов на каждом этапе», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.

«Мы начали с детальной сессии по разбору процессов: какие роли участвуют, где проходят согласования, как связаны кадровые и бухгалтерские блоки. Вместо формального переноса схем мы отрабатывали каждый маршрут в интерактиве с командой заказчика, моделируя поведение в реальных сценариях. Такой подход позволил выстроить надежную архитектуру КЭДО с учетом всех юридических и операционных нюансов», — сказал Алексей Декало, генеральный директор AUXO.

Следующим этапом проекта станет внедрение внутреннего документооборота, автоматизация договорных процессов и поэтапный перенос более 150 процессов группы компаний в ELMA365.