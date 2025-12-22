CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИТ-школа РТК будет отвечать за реализацию образовательных программ «Ростелекома»

«Ростелеком» назначил ИТ-школу РТК (ООО «РТК ИТ») своей уполномоченной организацией для сотрудничества с учебными заведениями. Теперь ИТ-школа РТК от имени «Ростелекома» будет заключать соглашения о подготовке ИТ-специалистов как по программам среднего и высшего образования, так и по дополнительным курсам и внеурочной деятельности в сфере информационных технологий. Также школа будет отчитываться о результатах такого сотрудничества перед государством. Назначение осуществлено в соответствии с требованиями пункта 25.5 Положения о государственной аккредитации российских организаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. №1729 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2025 г. №1949).

Решение закрепляет за ИТ-школой РТК роль ключевого оператора по заключению и исполнению соглашений с образовательными организациями, направленных на развитие системы образования в области ИТ. Школа будет участвовать в реализации основных образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования, необходимых для деятельности в области информационных технологий, а также в проведении дополнительных профессиональных, общеобразовательных и внеурочных мероприятий, способствующих повышению квалификации специалистов.

Объем деятельности ИТ-школы РТК включает оценку мероприятий дочерних и зависимых обществ на предмет их соответствия нормативным требованиям и перечню видов участия, утвержденному уполномоченным органом. Также школа обеспечит методологическую, организационно-техническую и аналитическую поддержку по запросам участников. Важный аспект работы ИТ-школы – централизованное взаимодействие с образовательными организациями для реализации мероприятий, направленных на повышение уровня компетенций обучающихся в области ИТ, а также на подготовку кадров в соответствии с профессиональными стандартами. ИТ-школа РТК будет заключать соглашения с образовательными организациями, а также производить сбор и систематизацию отчетных данных по выполненным мероприятиям, что обеспечит прозрачность и контроль за использованием средств и достижением целей образовательных программ.

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома», сказал: «Закрепление за ИТ-школой РТК роли уполномоченного органа укрепляет позиции компании как драйвера цифровой трансформации и способствует развитию кадрового потенциала в сфере информационных технологий. Реализуемые программы позволяют повысить качество подготовки специалистов, соответствующих современным требованиям рынка, и стимулируют развитие профессиональных стандартов».

