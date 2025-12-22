CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Planum и SigmaDevs объявили о начале стратегического сотрудничества

Отечественный вендор платформы Planum, компания Biplanum, и технологическая компания SigmaDevs объявили о партнерстве в области автоматизации процессов IBP и S&OP.

Сотрудничество направлено на объединение преимуществ от использования программной платформы Planum, предназначенной для решения задач финансового и операционного планирования, со стороны вендора, и экспертизы в реализации прогнозных и балансовых задач на основе машинного обучения со стороны интегратора. Об этом CNews сообщили представители Biplanum.

В рамках сотрудничества Biplanum и SigmaDevs формируют совместное решение для автоматизации процессов IBP и S&OP. Платформа Planum обеспечивает единую модель данных и сценариев, включая интеграцию с внешними источниками, всесторонний анализ и быстрый пересчет больших объемов данных. Решения SigmaDevs дополняют эту модель алгоритмами, которые рассчитывают оптимальную производственную программу, загрузку мощностей, потоки сырья и готовой продукции по всей цепочке поставок.

Совместная экспертиза позволяет решать задачи сокращения непроизводительных простоев, точнее планировать балансировку ресурсов, а также поддерживать целевые уровни запасов и сервиса и заранее выявлять узкие места в производстве и логистике. Решения обеспечивают синхронизацию оперативного объемного планирования с финансовыми бюджетами и прогнозами, а также моментальный пересчет различных сценариев при изменении спроса, цен или возможных ограничений.

«Мы видим растущий рост доверия бизнеса к результатам, которые демонстрируют решения, построенные на статистических моделях и машинном обучении. Более того, мы можем посчитать реальный экономический эффект, который получают компании от использования таких технологий и алгоритмов для конкретных прогнозных задач. Наш новый партнер – компания SigmaDevs – обладает сильной командой и уникальной экспертизой решения таких задач в сферах логистики, промышленности и добыче полезных ископаемых. Более того, мы уже видим, как наши совместные решения могут быть использованы и для других отраслей, что дает нам уверенность больших перспективах нашего сотрудничества», — сказал Игорь Фролов, управляющий директор Biplanum.

«Мы рассматриваем это партнерство как сильную и логичную комбинацию компетенций. Коллеги из Biplanum закрывают важную для рынка задачу импортозамещения на уровне платформы и пользовательских интерфейсов для процессов IBP и S&OP. Со стороны SigmaDevs мы привносим глубокую экспертизу в прикладной математике, прогнозировании и оптимизационных алгоритмах. Такое разделение ролей позволяет бизнесу получать не просто отечественную систему планирования, а полноценное решение с сильной математической начинкой и измеримым экономическим эффектом», — сказал Антон Ларин, генеральный директор SigmaDevs.

