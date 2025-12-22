«Тринити Интеграция» и «Инферит» заключили соглашение о партнерстве

Комплексный системный интегратор «Тринити Интеграция» и ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) — отечественный производитель компьютерного оборудования, ПО и решений по информационной безопасности — заключили партнерское соглашение, направленное на усиление позиций компаний на рынке и поддержку технологического суверенитета страны. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Российский ИТ-поставщик и системный интегратор полного цикла «Тринити Интеграция» более 30 лет специализируется на создании и модернизации ИТ-инфраструктуры. Компания занимается внедрением отечественного программного обеспечения, разработкой решений «под ключ» и предоставлением технической поддержки для бизнеса и госструктур.

Благодаря партнерству с «Инферит» портфель «Тринити Интеграция» пополнится российскими программными продуктами: операционной системой «МСВСфера» и системой инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Совместно компании планируют развивать и внедрять решения, направленные на повышение эффективности корпоративных и государственных ИТ-систем, а также реализацию инициатив по импортозамещению.

«МСВСфера» — российская операционная система на основе RHEL для серверов и рабочих мест. Включена в реестр Минцифры России и имеет сертификат ФСТЭК России, оптимальное решение для государственных и коммерческих организаций. «Инферит ИТМен» — система инвентаризации и контроля ИТ-активов. Автоматизирует учет оборудования и ПО, помогает контролировать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-активы.

Помимо собственной ОС и системы инвентаризации ИТ-инфраструктуры, в экосистему «Инферит» также входит компьютерное и серверное оборудование, инструменты информационной безопасности, FinOps и биллинг-платформы.

«Партнерство с “Инферит” еще больше расширяет наши возможности при построении и проектировании ИТ-инфраструктуры и позволяет предлагать клиентам наиболее подходящие под их задачи надежные и безопасные решения российских производителей», — сказал Владислав Демин, коммерческий директор «Тринити Интеграция».

«Сотрудничество с «Тринити Интеграция» позволяет нам выстраивать более гибкие и результативные решения для модернизации ИТ-инфраструктуры. Экспертиза компании и ее многолетний опыт в интеграции и технической поддержке дают нам возможность реализовывать проекты, которые ускоряют внедрение отечественных технологий в госорганизациях, критически важных отраслях и бизнесе», — отметил Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).