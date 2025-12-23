CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

7% работающих россиян встретят Новый год на работе

Большинство россиян планируют встречать 2026 год в домашних стенах (73%). Каждый двадцатый будет работать в новогоднюю ночь, причем у мужчин смены на праздник выпадают чаще, чем у женщин (6 и 3% соответственно). В открытом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

На служебном посту с 31 декабря на 1 января чаще оказываются врачи и младший медицинский персонал, представители аварийно-спасательных служб, водители, полицейские, охранники, инженеры и рабочие непрерывных производств. В гостях встретят Новый год 4% опрошенных. 3% собираются совершить поездку в другой город, причем мужчины подобными планами делились чаще женщин (5 и 2%). За городом будут праздновать 2%. В других локациях (ресторанах, домах отдыха, за границей и пр.) — еще 2%.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 398

Время проведения: 1—11 декабря 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

