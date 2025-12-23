Notamedia.Integrator подвел итоги 2025 года

Интегратор и разработчик ИТ-сервисов для государства и бизнеса Notamedia.Integrator подвел итоги 2025 г. Рост оборота компании составил 30% относительно 2024 г. (с 1,3 млрд руб. до 1,7 млрд руб.). Об этом CNews сообщили представители Notamedia.Integrator.

В условиях непростой ситуации на рынке труда компания фокусируется на развитии команды. Чтобы помочь карьерному росту ИТ-специалистов, которые работают над крупными российскими проектами, компания внедрила прозрачную систему грейдов и оценки навыков. Она четко описывает требования и возможности для каждой роли, помогая сотрудникам планировать свое развитие и получать заслуженное вознаграждение.

Notamedia.Integrator ориентируется на долгосрочные отношения с клиентами, в 2025 г. она продолжила разработку федеральной цифровой платформы поддержки предпринимателей МСП.РФ, цифрового офиса МСП Банка, разработку ИТ-контура координационных и ситуационных центров при Правительстве России, доработку корпоративных порталов в текущих (Pesco, «Росатом» и др.) и новых заказчиках. Приоритетными отраслями развития остаются разработка ИТ-решений для госуправления и финансового сектора.

Технологическое развитие идет по двум направлениям: создание собственных решений с нуля и улучшение корпоративного портала с модулями для автоматизации финансового учета и управленческой отчетности. Разработка ведется на современном технологическом стеке, включая Java, Angular, «Битрикс-24» и др. Особое внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта: началось внедрение первых решений, заключен первый контракт, а также планируется расширять линейку ИИ-продуктов для финансового сектора.

Сервисное направление и техническая поддержка были расширены до формата «единого окна», предлагая клиентам комплексные решения под ключ. Число сотрудников техподдержки выросло в два раза. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, были созданы распределенные команды во всех часовых поясах России. Теперь техподдержка включает аналитику, аудит и мониторинг, что соответствует растущим требованиям заказчиков, в том числе в сфере информационной безопасности.

Стратегические планы компании на 2026 г. включают увеличение оборота на 30–50% за счет расширения текущих проектов и выхода в новые отрасли (промышленность, ТЭК). Выход на новые рынки будет сосредоточен на странах СНГ с перспективой выхода в Китай. На российском рынке компания ожидает рост спроса на отечественные разработки в связи с продолжающимся импортозамещением.

Несмотря на сложные экономические условия, компания показывает уверенный рост, стабильно увеличивая число сотрудников почти на 25%. В 2024 г. команда выросла с 193 до 241 человека (24,9%), а в 2025 г. до 309 сотрудников (24,1%). Особенно заметно, опережая общие темпы, выросли ключевые для бизнеса технические и сервисные подразделения, что создало основу для ускорения и улучшения качества разработки.

«Прошедший год стал для нас временем консолидации лидерства и качественного роста. Рекорд во всех ключевых отраслевых рейтингах — это закономерный итог нашей стратегии. Мы сознательно инвестировали в людей и собственные компетенции, что позволило подтвердить статус одного из ключевых игроков на рынке сложной интеграции. Год подтвердил: глубокая экспертиза и сильная команда могут быть отличным фундаментом. В фокусе на 2026 год у нас будут развитие информационной безопасности, внедрение искусственного интеллекта и выход на рынки стран СНГ. Сохраним курс на качество и собственную экспертизу, потому что именно это является основой для умножения результатов и соответствия ожиданиям наших заказчиков», — сказал партнер и генеральный директор Notamedia.Integrator Сергей Ковтун.