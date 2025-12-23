Объем российского рынка информационной безопасности превысит 400 млрд рублей

Российский рынок кибербезопасности по итогам 2025 года преодолеет отметку в 400 млрд рублей. Такова предварительная оценка объема этого рынка от аналитического центра TAdviser.

По данным TAdviser, 2024 год для российского рынка информационной безопасности оказался лучше ожиданий. Его объем увеличился на 27% и достиг отметки в 337 млрд рублей. Предварительные оценки итогов 2025 года также внушают оптимизм. По мнению аналитиков TAdviser, российский рынок кибербезопасности покажет рост в диапазоне 20-25%, а его объем превысит 400 млрд рублей.

Цифровая трансформация и миграция компаний на отечественные платформы создают новую среду для защиты, где безопасность становится неотъемлемой частью бизнес-процессов.

Ужесточение требований регуляторов — ФСТЭК, ФСБ, Центрального банка — остается серьезным драйвером, особенно в сегментах критической информационной инфраструктуры и финансового сектора. Введение персональной ответственности руководства за безопасность данных превращает инвестиции в ИБ из рекомендации в обязательное условие ведения бизнеса.

Как отмечают участники рынка, грядущие изменения в ставке НДС для российского ПО стимулируют досрочные закупки и продления лицензий в четвертом квартале, что также дает рынку дополнительный импульс.

Качественно меняется структура спроса. Малый и средний бизнес, который еще пять лет назад редко интересовался кибербезопасностью, теперь активно инвестирует в защиту ИТ-инфраструктуры. В крупных компаниях информационная безопасность перешла с операционного на стратегический уровень. Фокус смещается с защиты периметра на защиту данных на всех этапах жизненного цикла — бизнес осознал, что утечки влекут не только репутационные, но и прямые финансовые потери.

Геополитическая ситуация делает киберугрозы элементом давления на государство, что вынуждает компании строить комплексные системы защиты. Бизнес столкнулся с политизированными атаками, целевым фишингом и использованием злоумышленниками искусственного интеллекта, что требует более сложных и дорогостоящих систем защиты.

TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России

В рамках нового обзора российского рынка кибербезопасности TAdviser подготовил очередной рейтинг крупнейших ИБ-компаний – TAdviser Security 100. В этот раз, в дополнение к 100 игрокам, лидирующим на рынке, аналитики издания собрали дополнительный рейтинг из 100 претендентов — компаний, не вошедших в Топ-100, но имеющих все шансы на попадание в их число в ближайшие годы.

Новый рейтинг включил вендоров и интеграторов решений для кибербезопасности, а также дистрибьютеров таких продуктов. Он построен на основе анкетирования и официальной отчетности компаний.

Лидером рейтинга вновь стала «Лаборатория Касперского». По итогам 2024 года глобальная выручка этой компании достигла 77,3 млрд руб., рост составил 15,7%. Второе место заняла компания Softline. Её выручка от ИБ-проектов увеличилась на 47,2% и превысила 50 млрд руб. Третье место у «Газинформсервиса» с выручкой 47,8 млрд руб. (+28,3%).

Порог входа в новый рейтинг (выручка компании, которая заняла последнее место) составил 406 млн руб. 84 компании из 100 крупнейших завершили год с положительной динамикой выручки, при этом 15 компаний показали рост свыше 100%.



В список из 100 претендентов вошли ИБ-компании с выручкой от 44,5 до 405,6 млн рублей. Что интересно, в этой группе заметно преобладают разработчики ИБ-решений. Интеграторов в сфере информационной безопасности здесь на порядок меньше, чем в первой сотне лидеров. У 80 участников отмечена положительная динамика выручки. 19 компаний выросли более чем в 2 раза.

С полной версией обзора «Российский рынок ИБ» и рейтинга «TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России» можно ознакомиться по ссылке.