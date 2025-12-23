Замедление роста зарплат происходит в большинстве отраслей и в большинстве регионов

Введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ замедлило динамику роста средних зарплат уже в III квартале 2025 г., а по его итогам эффект будет выше. В 2025 г. средняя зарплата перестала расти так же быстро, как раньше: если в 2023–2024 гг. она росла на 16,7% год к году, то по итогам III квартала 2025 г. — уже на 13,7%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С конца 2023 по 2024 гг. на фоне случившегося перегрева на рынке труда средние заработные платы росли высокими темпами. По оценкам Центра финансовой аналитики Сбербанка, с III квартала 2022 г. средняя зарплата выросла на 55% и по итогам III квартала 2025 г. составила 103 тыс. руб. С учетом накопленной инфляции за этот период, в реальном выражении (за вычетом роста цен) средние зарплаты выросли более чем на 25%.

Рост замедлился в реальном выражении

Однако в 2025 г. средняя зарплата перестала расти так же быстро, как раньше: если в среднем за 2023–2024 гг. она увеличивалась на 16,7% год к году, то по итогам III квартала 2025 г. года темп роста составил лишь 13,7%. Рост замедляется не только в номинальном, но и в реальном выражении: за вычетом инфляции за предыдущие два полных года это 9,5% год к году, а в III квартале 2025 г. — уже 4,9%.

Темпы роста средней зарплаты по данным Сбербанка, если считать зарплату в методике Росстата (только по юридическим лицам, без ИП и до налогов), близки к данным Росстата. В среднем за период с I квартала 2022 г по III квартал 2025 г. расхождение составило 0,7 процентных пункта. Например, в III квартале 2025 г. Росстат показал рост средней зарплаты на 14,6% год к году, а Сбербанк — 13,7%.

Пятиступенчатая шкала НДФЛ повлияла на темпы роста

Введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ к октябрю 2025 г. дополнительно снизило темпы роста средней зарплаты после налогов на 0,7 п. п. (зарплаты на руки выросли на 13,0% — в сравнении с 13,7% за III квартал 2025 г.). При этом к концу 2025 г. после выплаты годовых премий и 13-х зарплат еще более существенная доля россиян перейдет на следующие ступени налоговых ставок, из-за чего эффект влияния повышения НДФЛ станет выше.

Введение двухступенчатой шкалы НДФЛ в 2021 г. также отразилось на темпах роста средней зарплаты, но в меньшей степени, чем сейчас: по оценке Центра финансовой аналитики Сбербанка в IV квартале 2021 г. средняя зарплата выросла на 8,4% год к году, а после налогов рост был на 0,2 п. п. ниже (+8,2%).

В МСП замедление больше, чем в крупном бизнесе

При этом зарплаты в МСП в 2025 г/ стали расти медленнее, чем в крупных компаниях: в III квартале 2025 г. темп роста составил 11,8% год к году вместо 14,2%. Возможно, это обусловлено тем, что малые предприятия оказались менее устойчивы к снижению экономической активности и высокой ключевой ставке.

Михаил Матовников, старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка: «Рост средних зарплат в третьем квартале 2025 г. замедлился практически во всех отраслях — даже в тех, что показывали наиболее высокие темпы роста (обработка, строительство и недвижимость, финансы). По нашей оценке, средняя зарплата в обработке в третьем квартале выросла на 13% год к году (+19% в среднем за 2023–24 годы), в строительстве и недвижимости — на 14% (+18% год к году), в финансах — на 14% (+25% год к году). Так что сейчас темпы роста средней зарплаты в целом по всем секторам и в отраслях-лидерах практически сравнялись с темпами роста средней зарплаты в условно бюджетном секторе: образовании (+12% за третий квартал 2025 года), здравоохранении (+14%) и госуправлении (+16%). Замедление темпов роста происходит в основном для высоких зарплат — небольшие зарплаты продолжают расти на уровне 2023–2024 года».

Низкие зарплаты стали расти быстрее остальных

Наибольшее ускорение зарплат за предыдущие несколько лет произошло в сегментах зарплат, которые находятся около медианы (квинтиль 40–60% рос в среднем на 17,6% год к году) и выше среднего (квинтиль 60–80% — 17,7%). 20% наиболее высоких и низких зарплат в этот период росли слабее — на 16,2% и 15,3% соответственно. В III квартале 2025 г. ситуация поменялась: сейчас наиболее высокий рост наблюдается не у медианных, а у 20% самых низких зарплат (+16,1% год к году). Самые высокие зарплаты продолжают расти хуже, чем в среднем (+12,3%).

11 регионов сохранили прежние темпы роста зарплат

Лишь в 11 регионах средняя зарплата в III квартале 2025 г. росла на уровне 2023–2024 гг. или выше. Это Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Красноярский край, Республика Коми, Архангельская область, Курская область, Новгородская область и Республика Ингушетия.