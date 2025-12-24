CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Биатех» – новое название BIA Technologies

Интегратор и вендор ИТ-решений BIA Technologies завершил ребрендинг. Изменения затронули как визуальный стиль, так и бренд компании - теперь она будет работать как «Биатех». Об этом CNews сообщили представители «Биатех».

«Чтобы расти, опережая рынок, нужно меняться быстрее других. Более 10 лет мы реализуем проекты по автоматизации ключевых бизнес-процессов клиентов и дополняем их передовыми решениями на основе математической оптимизации и ИИ. Мы концентрируемся на эффективности логистики и управлении производительностью массивных конфигураций «», интегрируем цифровые технологии во все аспекты деятельности собственной компании и начинаем трансформацию с себя. Нам было важно сохранить знакомую для сотрудников и узнаваемую для клиентов часть названия и подчеркнуть технологическую сферу нашего бизнеса. При этом название должно было быть уникальным, чтобы стать ИТ-брендом. Так появился Биатех», – отметил генеральный директор компании Александр Наумцев.

