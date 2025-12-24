CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ДЭВУ (POIZON) и SOEX запускают совместную систему проверки подлинности товаров в России

ДЭВУ (POIZON) объявил о запуске стратегического партнерства с российской экспертной организацией SOEX Торгово-промышленной палаты России. Соглашение было подписано 24 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ДЭВУ (POIZON).

В рамках соглашения стороны запускают механизм сотрудничества, охватывающий всю цепочку услуг по аутентификации. ДЭВУ (POIZON) и SOEX будут взаимно поручать выполнение работ в рамках своей квалификации и бизнес-направлений, включая сертификацию, тестирование, инспекцию, экспертизу, оценку соответствия продукции, управление производителями и аудит систем. Такая кооперация способствует развитию международной торговли между Китаем и Россией и защите прав потребителей. Стороны также планируют обмениваться информацией и сотрудничать по вопросам аутентификации и проверки товаров, постепенно расширяя границы совместной работы. Объединение глобального опыта ДЭВУ (POIZON) и локальных ресурсов SOEX позволит повысить доверие российских пользователей и качество их покупок оригинальной продукции.

«Совместная работа с SOEX позволит объединить нашу модель «проверка до отправки» с экспертизой локальной профессиональной организации. Наша цель — чтобы каждый покупатель был уверен в подлинности своего заказа и получал качественный сервис», — отметил Джек Чен, представитель ДЭВУ (POIZON).

«Партнерство с международной платформой даст возможность развивать стандарты аутентификации в России и повышать доверие к рынку», — сказала Оксана Полыгалова, представитель SOEX.

В дальнейшем ДЭВУ (POIZON) и SOEX планируют проводить образовательные мероприятия, семинары и программы обучения, чтобы поддерживать прозрачность и надежность рынка оригинальных товаров.

