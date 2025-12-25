Александр Демчук станет директором по стратегическим коммуникациям и развитию бренда МегаФона

С 12 января 2026 года должность директора по стратегическим коммуникациям и развитию бренда МегаФона займет Александр Демчук с подчинением генеральному директору компании Хачатуру Помбухчану.

В этой роли Александр будет отвечать за управление репутацией компании, развитием стратегии работы с цифровыми каналами и средствами массовой информации и усилением позиций бренда ведущего телеком-оператора страны.

Александр Демчук окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и начинал свою карьеру корреспондентом в деловых СМИ. Последние 15 лет он возглавляет департаменты корпоративных и маркетинговых коммуникаций в компаниях потребительского рынка и технологического сектора, отвечая за управление репутацией и рыночное позиционирование.

МегаФон Александр Демчук

На новой для себя позиции Александр сменит Елену Мартынову, которая покидает МегаФон, чтобы заняться операционным управлением и развитием проектов в области финтеха и искусственного интеллекта.

Елена Мартынова признанный эксперт в области репутационного управления, маркетинга и развития бизнеса. Более двадцати лет занимает ключевые позиции в топ-менеджменте крупнейших технологических и инвестиционных структур, формируя стратегию бренда, публичное позиционирование и архитектуру влияния компаний и их лидеров. Многократный лауреат ведущих отраслевых премий, включая «Топ-1000 менеджеров» и «Медиа-менеджер». Руководила проектами, отмеченными Cannes Lions, Effie и IPRA. Выпускница Stanford Graduate School of Business и МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Я с глубокой признательностью и уважением отношусь к вкладу Елены в развитие бренда МегаФона. Ее профессионализм, стратегическое видение и способность создавать сильные репутационные решения значимо усилили позиции компании. Я благодарю Елену за годы совместной работы и желаю ей масштабных достижений и успехов в новых проектах. Уверен, что Александр продолжит движение вперед, заданное Еленой и ее ярким и динамичным лидерским стилем», — прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Работа в МегаФоне стала значимым и по-настоящему продуктивным этапом моего профессионального пути. Я благодарна компании за возможность реализовывать масштабные и интересные задачи и горжусь результатами, которых мы достигли вместе. Годы в телеком-операторе номер один усилили мой интерес к новым технологиям, развитию которых я намерена посвятить следующий этап своей карьеры», — говорит Елена Мартынова.