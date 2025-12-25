CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Подработка» и «Авито Авто»: спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 г. вырос почти в 1,5 раза

Аналитики «Авито Подработки» проанализировали данные платформы и выяснили, как изменился объем предложений частичной занятости для курьеров за 2025 г. Эксперты «Авито Авто» поделились рекомендациями, на что стоит обратить внимание при выборе автомобиля для разъездной занятости, чтобы снизить расходы на эксплуатацию и сделать подработку более выгодной.Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

По данным «Авито Подработки», за 2025 г. бизнес искал курьеров на частичную занятость почти в полтора раза чаще (+44% год к году). При этом сами исполнители откликались на такие предложения более чем в 1,6 раза чаще (+63%). В среднем по России курьеры на частичной занятости могли рассчитывать на вознаграждение порядка 49 377 руб. в месяц. Чтобы максимизировать чистую прибыль от таких подработок, эксперты «Авито Авто» рекомендуют выбирать автомобили с минимальной стоимостью владения. Доход курьера зависит от региона, количества смен, погодных условий и чаевых, поэтому итоговые заработки могут отличаться от медианных значений.

Среди федеральных округов России наиболее заметная динамика по числу предложений частичной занятости для курьеров зафиксирована в СКФО — показатель вырос на 101% за год, а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 30 036 руб. в месяц за подработку. В числе лидеров также СЗФО, где количество предложений увеличилось примерно на 51%, а курьеры могли рассчитывать в среднем на 48 831 руб. в месяц, а также УрФО с ростом на 49% и средним предлагаемым вознаграждением 50 772 руб. в месяц.

av1.jpg

Федеральные округа России по росту числа предложений частичной занятости для курьеров, 2024/2025

«Подработку исполнители выбирают за счет возможности самостоятельно планировать количество смен и наращивать совокупный доход. Мы отмечаем рост интереса к подработке курьером по России: в 2025 г. наиболее заметно увеличилось число откликов на такие предложения в СФО (+85%), УФО (+73%) и ЮФО (+72%). Это говорит о том, что вместе с запросом бизнеса увеличивается и интерес самих исполнителей к гибким форматам занятости в доставке, где можно быстро выйти на смены и подстроить график под свои планы», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Для тех, кто выбирает подработку на личном транспорте, на итоговую сумму заработка напрямую влияет стоимость обслуживания машины. Наиболее подходящими машинами для разъездной подработки станут экономичные модели с минимальными расходами на эксплуатацию. По данным «Авито Авто», на вторичном рынке самым бюджетным в обслуживании оказался ситикар Kia Picanto – год владения таким авто обойдется примерно в 69 тыс. руб. Также в число самых экономичных вариантов вошли Chevrolet Spark, Skoda Fabia и Lada Granta Cross: стоимость их содержания находится на уровне 71 тыс. руб. в год. Замыкает топ-5 Fiat Albea с показателем 73 тыс. руб.

