Программа лояльности «СберБизнес Спасибо» поможет расширить бизнес

Сбербанк усовершенствовал корпоративную программу лояльности «СберБизнес Спасибо». Теперь предприниматели могут использовать накопленные бонусы «Спасибо» для аренды онлайн-касс. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Аренда касс – это комплексное онлайн-решение для расчетов, куда входит сама касса, а также фискальный накопитель и электронная подпись. При подключении кассы предприниматель может подключить эквайринг и прием оплаты по QR-коду. Специалисты доставят оборудование и настроят его, а также обучат сотрудников работе с ним. Аренда онлайн-касс за бонусы упрощает масштабирование: бизнес может открыть точку, подключить кассу и компенсировать ее стоимость бонусами.

Также с февраля 2026 г. накопленные бонусы «СберБизнес Спасибо» можно будет использовать для возмещения опции «Селлер». С ней предпринимателям доступны безлимитные переводы выручки с маркетплейсов на личные счета и счета физлиц без комиссии. В одном окне — аналитика и управление продажами на всех площадках. Эксперты Сбербанка помогут настроить систему, которая дает рекомендации по логистике, формированию поставок и запуску рекламы. Кроме того, в пакет входит страхование товаров во время перевозки, хранения и выдачи покупателю. Опция «Селлер» снижает издержки, связанные с комиссиями за переводы денег с торговых площадок, и позволяет забирать выручку максимально выгодным способом.

Сбербанк также расширил способы оплаты с последующим возмещением. Продукты «СберЗдоровье», «СберСтрахование» и «СберТаргет» сейчас можно оплачивать бизнес-картой (раньше — только с расчетного счета) и возместить стоимость этой покупки в течении 60 дней. Это упрощает доступ к полезным инструментам экосистемы банка для корпоративных клиентов.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «В этом году количество участников «СберБизнес Спасибо» увеличилось на 30%. Это связано с тем, что программа стала гибче и еще выгоднее для предпринимателей. Появилась возможность выбирать категории повышенного кешбэка по бизнес-карте, а копить бонусы теперь можно быстрее – благодаря изменению лимитов. Важный момент: становится все больше клиентов, которые выбирают сервисы «Сбера» и партнеров за бонусы – вместо конвертации бонусов в рубли. Эти сервисы решают важные бизнес-задачи. Например, аренда касс помогает открывать новые точки, масштабируя свое дело. Именно поэтому мы продолжим расширять этот список и в 2026 г.».

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, после оплаты продукта в разделе «СберБизнес Спасибо» нужно выбрать карточку с названием соответствующего продукта и нажать кнопку «Возместить». Бонусы спишут, а сумму возмещения зачислят на счет клиента.

