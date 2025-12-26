В 2025 г. ИТ-специалистами мечтали работать 280 тыс. зумеров

Поколение Z все активнее формирует повестку рынка труда, меняя привычные представления о карьере и мотивации. Эксперты отмечают: зумеры все чаще выбирают работу, исходя не только из уровня дохода, но и соответствия личным ценностям. Кроме того, согласно данным исследования, проведенного hh.ru совместно с СИК «Девелопмент-Юг», около 29% зумеров предпочитают работу рядом с местом проживания.

По данным аналитиков, самой желанной профессией среди зумеров в 2025 г. стал менеджер по продажам — о такой работе мечтали 638 тыс. человек. Второе место заняли вакансии администраторов (441 тыс. резюме), а третье — официанты и бариста (251 тыс. соискателей).

При этом среди резюме заметно выделяется и ИT-направление: программистами хотели бы работать 280 тыс. зумеров.

«Наиболее высокими зарплатами в России отмечаются следующие специальности в сфере информационных технологий: дата-сайентист – 247 тыс. руб. в медиане, руководитель группы разработки – 244 тыс. и DevOps инженер – 222 тыс.», – подчеркивают рекрутеры.

«У нас высокий спрос на специалистов в ряде направлений, и активные кандидаты в возрасте 25–30 лет часто оказываются наиболее подходящими: они предлагают нестандартные идеи, умеют креативно мыслить и при этом остаются достаточно исполнительными», — отмечают аналитики строительно-инвестиционной корпорации “Девелопмент-Юг”.

В компании подчеркивают, что удержание молодых специалистов требует гибкого и системного подхода. «Мы развиваем программы стажировок, наставничества и понятные карьерные треки, чтобы сотрудники видели перспективу внутри компании. Наша задача — создать среду, в которой у людей не возникает потребности делать резкие паузы в карьере», — добавляют в корпорации.

Практика показывает, что интерес к профессиональному развитию у студентов сохраняется: многие начинают задумываться о карьере уже на младших курсах и активно откликаются на предложения стажировок, рассматривая их как первый шаг к осознанному профессиональному выбору.

Также в 2025 г. были популярны следующие профессии: продавцы (248 тыс. резюме), упаковщики (211 тыс.), дизайнеры (209 тыс.) и помощники руководителей (189 тыс.). Операторами call-центра готовы были работать 182 тыс. человек.

175 тыс. зумеров рассматривали профессию учителя, 166 тыс. — водителя, а маркетологами хотели стать 157 тыс. соискателей.