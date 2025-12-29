«Снежный барс» стал партнером российского ИТ-вендора «Инферит»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с системным интегратором и ИТ-поставщиком «Снежный барс». Сотрудничество компаний направлено на развитие технологической независимости российского бизнеса и госсектора и соответствует стратегии ГК Softline по укреплению цифрового суверенитета страны.

Присоединившись к партнерской программе программных продуктов «Инферит», «Снежный барс» сможет реализовывать новые проекты на базе российской ОС «МСВСфера» и системы инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен».

Компания более 20 лет помогает предприятиям в разных регионах страны создавать современную ИТ-инфраструктуру и развивать бизнес с помощью технологий. За плечами «Снежного барса» — свыше 5 тыс. государственных контрактов. В планах — расширить географию присутствия, укрепить позиционирование бренда на рынке и масштабировать бизнес до федерального уровня.

Приоритетными направлениями деятельности компании являются инженерная и ИТ-инфраструктуры, системы безопасности, поставка оборудования и программного обеспечения, импортозамещение, сервисное обслуживание и ИТ-аутсорсинг, услуги data-центра.

Благодаря партнерству «Снежного Барса» и «Инферит» клиенты компаний получат решения и полное сопровождение на каждом этапе проекта — от подбора оборудования до интеграции и обучения специалистов.

ИТ-вендор «Инферит» — российский производитель компьютерного оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности — экосистемный игрок. Объединяет несколько продуктовых направлений: техника, ИБ, FinOps и биллинг-платформы, операционная система и система инвентаризации и контроля ИТ-активов.

«МСВСфера» — российская операционная система на основе RHEL для серверов и рабочих мест. Включена в реестр Минцифры России и имеет сертификат ФСТЭК России. «Инферит ИТМен» — система инвентаризации и контроля ИТ-активов. Автоматизирует учет оборудования и ПО, помогает контролировать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-активы.

«Стратегическое партнерство с «Инферит» — это для нас ключевой элемент в построении полноценной и конкурентоспособной линейки отечественных ИТ-решений для наших клиентов. Экосистема «Инферит» идеально дополняет наш портфель и экспертизу в области комплексной инфраструктуры и импортозамещения. Позволяет нам не просто поставлять оборудование, а предлагать рынку, особенно в регионах нашего присутствия, готовые, надежные и легко управляемые технологические платформы, соответствующие целям цифрового суверенитета», — сказал Виталий Раднаев, генеральный директор компании «Снежный барс».

«Для нас партнерство с таким опытным интегратором — важный шаг в продвижении экосистемы российских решений «Инферит». Региональная экспертиза и безупречная репутация «Снежного Барса» позволят предлагать заказчикам Восточной Сибири и Дальнего Востока комплексные ИТ-решения. Мы видим в этом потенциал развития нашей продуктовой линейки и технологического суверенитета страны», — отметил Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).