Т2 приобрел платформу для омниканальной коммуникации Umnico

Т2, российский оператор мобильной связи, приобрел омниканальную коммуникационную платформу Umnico. Объединение ресурсов Т2 и SaaS-возможностей Umnico поможет продвинуться в развитии перекрестных продаж, повысить ценности существующей абонентской базы В2В и выйти на новые сегменты аудитории. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Umnico – это комплексное CPaaS-решение для бизнеса, позволяющее управлять клиентскими коммуникациями в едином интерфейсе. Платформа предлагает функционал централизованного управления перепиской в мессенджерах и социальных сетях, онлайн-чат для сайта с инструментами веб-аналитики, маршрутизацию диалогов, а также API для интеграции с внутренними бизнес-системами компаний. Сделка по приобретению компании прошла в декабре 2025 г. Решение направлено на расширение продуктового портфеля Т2 в сегменте B2B.

Umnico поддерживает работу с ключевыми каналами коммуникации, включая мессенджеры, социальные сети, маркетплейсы, а также интеграции с востребованными CRM-системами и рядом других сервисов, востребованных среди малого и среднего бизнеса.

Выбор Umnico для M&A-сделки обусловлен зрелостью продукта, стабильностью и масштабируемостью интеграций, высокой скоростью подключения новых каналов, а также экспертизой команды, соответствующей текущим запросам рынка B2B-коммуникаций. Интеграция платформы Umnico в контур группы компаний Т2 позволит оператору предложить корпоративным клиентам единое цифровое пространство для взаимодействия с их конечными покупателями.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Рынок В2В-услуг в России в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Наличие активной абонентской базы В2В Т2 открывает новые возможности для расширения нашего продуктового портфеля и реализации дополнительных услуг для бизнеса. Мы верим, что омниканальная платформа, интегрирующая все каналы от мессенджеров до email-рассылок, позволит повысить эффективность продаж и качество сервиса в малом и среднем бизнесе. Благодаря этой сделке Т2 сможет усилить продуктовое предложение для абонентов сегмента В2В за счет реализации услуг, комплементарных основному бизнесу».

Александр Мнацаканьян, заместитель генерального директора по стратегическому планированию Т2: «Тренд на цифровизацию малого и среднего бизнеса формирует спрос на комплексные коммуникационные решения. Приобретение омниканальной платформы – это инвестиция Т2, направленная на формирование инструмента, который закроет потребность наших В2В-абонентов в едином онлайн-пространстве для коммуникации с клиентами. Стратегия Т2 в корпоративном сегменте строится на глубоком понимании потребностей наших клиентов и готовности предлагать им релевантные решения. Т2 планирует наращивать присутствие в сегменте В2В и рассматривает для этого в том числе инструменты неорганического роста».