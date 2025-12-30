CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Облака
|

ГК Softline вошла в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS в России по версии CNews

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, вошла в топ-10 ведущих российских поставщиков IaaS в рейтинге CNews Analytics по итогам 2024 г. Группа поднялась с 11 на 9 место в списке, в котором представлено 46 компаний. Выручка ГК Softline от IaaS-проектов увеличилась на 4,75% за отчетный период и достигла 2,76 млрд руб. Развитие в быстрорастущих нишах, включая облачные сервисы и решения, соответствует стратегии группы.

Оборот ГК Softline в сегменте «Услуги и облачные решения» вырос на 62% в 2024 г. и составил 25,9 млрд руб. Это направление исторически является крупнейшим для группы по объему реализации среди собственных решений и продемонстрировало наиболее сильную динамику по обороту в прошлом году.

Позитивный тренд сохраняется и в 2025 г.: по итогам 9 месяцев оборот ГК Softline в сегменте «Услуги и облачные решения» увеличился на 26% и превысил 20,7 млрд руб. В III квартале этого года наиболее сильная положительная динамика по обороту среди собственных решений также наблюдалась в категории «Услуги и облачные решения» – рост на 44%. Такие результаты подтверждают эффективность стратегии компании с фокусом на рост показателей от реализации собственных высокорентабельных решений в наиболее перспективных направлениях.

По оценке экспертов CNews Analytics, отечественный облачный рынок растет в полтора раза быстрее, чем ИТ-рынок в целом. Наряду с импортозамещением и процессами цифровой трансформации рост внедрения технологий на базе искусственного интеллекта будет способствовать дальнейшему развитию сегмента облаков. Мультиоблачная модель помогает компаниям обеспечить гибкость и стабильность процессов.

ГК Softline усиливает позиции на этом рынке, последовательно наращивая показатели реализации облачных услуг и решений для крупного, среднего и малого бизнеса. Группа увеличивает долю собственных сервисов и расширяет предложения для разных отраслей. Специалисты компании помогают создавать и поддерживать отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру заказчикам по всей стране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Российского производителя спецсредств связи для Минобороны хотят обанкротить из-за долгов

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Ozon обижает продавцов – возвраты товара оформляются без из согласия. Жалоба направлена властям

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Литовец, укравший с помощью вредоносного ПО криптовалюту на $1,2 млн, арестован и экстрадирован в Южную Корею

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще