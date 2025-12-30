CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»

Масштабировать процессы электронного документооборота (ЭДО) станет проще. Представители Минцифры и операторов ЭДО при участии ассоциации «РОСЭУ» обсудили на встрече в министерстве техническое развитие мобильной электронной подписи «Госключ» и практику её применения. По итогам было подписано соглашение о сотрудничестве. Этот шаг направлен на упрощение процессов электронного документооборота. Об этом CNews сообщил представитель ведомства.

В рамках соглашения министерство окажет методическую и организационно-техническую поддержку по вопросам интеграции с «Госключом» и эксплуатации платформы подписания документов.

Операторы ЭДО, подписавшие соглашение: АО «Калуга Астрал»; ООО «Компания «Тензор»»; АО «НТЦ СТЭК»; ООО «Такском»; ООО «ФораПром» («Лерадата»); ООО «Эдивеб».

Преимущества «Госключа» для операторов ЭДО: высокий уровень безопасности при подписании электронных документов; снижение нагрузки на инфраструктуру для крупных компаний; ускорение и упрощение процесса подписания электронных документов; обеспечение доступности электронного документооборота для малого и среднего бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Российского производителя спецсредств связи для Минобороны хотят обанкротить из-за долгов

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Ozon обижает продавцов – возвраты товара оформляются без из согласия. Жалоба направлена властям

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Литовец, укравший с помощью вредоносного ПО криптовалюту на $1,2 млн, арестован и экстрадирован в Южную Корею

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще