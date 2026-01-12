63% работающих россиян планируют увеличить доход в 2026 году — «Авито Работа» и «Авито Реклама»

«Авито Работа» и «Авито Реклама» провели опрос среди более чем 7000 работающих жителей России и выяснили, как сотрудники оценивают свои финансовые ожидания на будущий год и на какой уровень дохода рассчитывают в среднем в 2026 г. Согласно результатам исследования, 63% работающих респондентов планируют увеличить свой доход в 2026 г. При этом средний уровень ежемесячного дохода, на который ориентируются респонденты, составляет около 110 000 руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Еще 17% респондентов собираются сохранить текущий доход, причем чаще об этом сообщали опрошенные старше 65 лет (30%) и 55–64 лет (23%). Среди более молодых респондентов, наоборот, чаще встречаются те, кто хочет повысить свой заработок в будущем году. Чаще всего на повышение доходов рассчитывают респонденты в возрасте 18–24 лет (72%), 25–34 лет (71%) и 35–44 лет (69%).

Наблюдается четкая зависимость зарплатных ожиданий от возраста: чем моложе респонденты, тем более высокий доход они планируют получать в 2026 г. Так, зумеры 18–24 лет в среднем рассчитывают на ежемесячный доход в размере 125,4 тыс. руб., а респонденты 25–34 лет планируют зарабатывать порядка 123,8 тыс. руб. в месяц. У миллениалов 35–44 лет ожидания на будущий год поскромнее — они рассчитывают получать около 114 тыс. руб. в месяц.

Значимые различия фиксируются и в профессиональном разрезе. Так, о самых высоких зарплатных ожиданиях заявили топ-менеджеры — в среднем в 2026 г. они рассчитывают на доход в размере 166,7 тыс. руб. в месяц. Также в тройке самых амбициозных профессионалов оказались сотрудники салонов красоты, которые рассчитывают на 144 тыс. рублей ежемесячно, и специалисты маркетинга и PR — их ожидаемый ежемесячный доход составил 137,2 тыс. рублей.

ИT-специалисты планируют получать в грядущем году в среднем 134,6 тыс. руб. в месяц, мастера по оказанию персональных услуг — 132,7 тыс. руб. в месяц, операторы спецтехники, специалисты железнодорожных, морских и авиаперевозок — 126,3 тыс. руб. в месяц, дизайнеры и проектировщики — 123,6 тыс. руб. в месяц.

«Рынок труда остается ограниченным по кадровому предложению. В этих условиях соискатели сохраняют сильные позиции, а работодатели — даже на фоне замедления роста зарплат в ряде сегментов — продолжают конкурировать за квалифицированных специалистов. Это создает для профессионалов дополнительные возможности для карьерных маневров и обсуждения более комфортных условий труда. На этом фоне средний ожидаемый уровень заработной платы в 110 тысяч рублей уже практически сопоставим с прогнозами Минэкономразвития по номинальной зарплате на 2026 год — 114 тысяч рублей», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Стремление увеличить доход напрямую отражается и в том, как респонденты ищут новые карьерные возможности. Почти половина респондентов (47%) узнают о вакансиях через друзей, коллег и родственников. Одновременно усиливается значение цифровых каналов для поиска работы. Так, 39% опрошенных обращают внимание на рекламу вакансий на сайтах и маркетплейсах, а 28% обращают внимание на рекламу в поисковых системах. 17% опрошенных ориентируются на рекламу в социальных сетях, 16% — в мессенджерах. Традиционные медиа остаются менее значимыми: телевидение, радио и наружная реклама привлекают внимание 10%, 4% и 8% респондентов соответственно.