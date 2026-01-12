«Авито Работа»: активнее всего работу в предновогодний период искали россияне 35–44 лет

Эксперты «Авито Работы» выяснили, какие категории соискателей были наиболее активны на рынке труда в предновогодний период по сравнению с 2024 г. Лидерами стали кандидаты в возрасте 35–44 лет: за год прирост количества опубликованных резюме составил +102%, а средние зарплатные ожидания в этой группе достигли 82,8 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Средние зарплатные ожидания соискателей эксперты рассчитывали на основе значений, которые кандидаты указывали в резюме. При этом важно учитывать, что фактические зарплатные ожидания могут варьироваться в зависимости от опыта, профессии, региона проживания и личных предпочтений кандидатов.

В декабре кандидаты интересуются тем позициями, которые особенно востребованы в преддверии праздников — так как традиционно бизнес расширяет штат под этих специалистов и готов предложить им достойное вознаграждение. Например, соискатели 35–44 лет проявили особый интерес к профессии флориста — число соответствующих резюме за год выросло почти в 2,5 раза (+149%), при средних зарплатных ожиданиях кандидатов в размере 58,3 тыс. руб/мес. Спрос на них растет перед праздниками, так как часто флористы привлекаются к декору помещений и мероприятий.

Сопоставимый рост (+148%) количества новых резюме зафиксирован среди комплектовщиков, которые особенно нужны в горящий сезон доставок и покупок подарков — в среднем они ожидали получать порядка 71,3 тыс. руб/мес. Обе профессии привлекательны гибким графиком: работа преимущественно посменная, что позволяет самостоятельно регулировать занятость и, как следствие, доход. Флористы при этом нередко получают дополнительный процент от продаж — в зависимости от условий конкретной торговой точки.

В два раза (+100%) за год выросло число резюме от соискателей 45–64 лет. Их зарплатные ожидания от предыдущей возрастной группы отличаются несильно: в декабре текущего года они составили около 82,2 тыс. руб/мес. Чаще всего резюме создавали на позицию комплектовщика (+138%) — кандидаты здесь ожидали получать порядка 76,9 тыс. руб/мес. Почти в 2,2 раза (+118%) больше на платформе стало поваров — соискатели рассчитывали в среднем на 72,4 тыс. руб/мес. Большинство вакансий для этих специалистов также подразумевает посменную занятость.

Россияне в возрасте 25–34 лет замкнули тройку самых активных соискателей в предновогодний декабрьский период — они опубликовали на платформе на 86% больше резюме, чем годом ранее, и в среднем рассчитывали на заработную плату в размере 72,3 тыс. руб/мес. Активнее всего публиковали резюме на позиции администраторов (+155%), а в зарплатных ожиданиях указывали в среднем 61,6 тыс. руб/мес. Популярна у соискателей этого возраста также позиция кладовщика (+114%) — они ожидали получать в среднем 75,7 тыс. руб/мес. Для этих профессий также характерна посменная занятость, и в некоторых случаях — возможность выбора удобных для работы смен.

Зумеры 18–24 лет разместили в декабре текущего года на 79% больше резюме, чем годом ранее, и в предновогодний период ожидали зарабатывать порядка 58,4 тыс. руб/мес. Больше всего новых резюме разместили флористы (+147%) и пекари (+143%) — первые рассчитывали в среднем на 49,3 тыс. руб/мес, вторые — на 46,6 тыс. руб/мес. Как и флористы, пекари в основном работают посменно, и их доход зависит от количества отработанных смен.

На 71% больше резюме, чем в декабре 2024 г., опубликовали подростки 14–17 лет. Их зарплатные ожидания в декабре 2025 г. составили 30 тыс. руб/мес. Относительно невысокий уровень ожиданий объясняется законодательными ограничениями — установленной продолжительностью рабочего времени и необходимостью совмещать работу с учебой. Чаще всего подростки публиковали резюме на позицию бариста (+149%), рассчитывая в среднем на 37,4 тыс. руб/мес. В числе интересных для молодежи профессий в декабре 2025 г. оказалась также позиция официанта (+111%) — на такой работе кандидаты ожидали получать порядка 36,2 тыс. руб/мес. Все эти профессии предполагают посменную занятость, а фактический доход зависит от количества отработанных смен и чаевых.

«Несмотря на то, что наибольший рост активности в предновогодний период показали кандидаты 35–44 лет, самую высокую долю резюме на рынке сегодня формируют молодые соискатели. На зумеров в возрасте 18–24 лет приходится почти 30% от общего числа резюме на платформе. Именно молодежь остается самым массовым и мобильным сегментом рынка труда: молодые кандидаты активно выходят на рынок, быстрее реагируют на сезонный спрос и чаще выбирают временную или посменную занятость. Для работодателей это означает необходимость адаптировать предложения под ожидания этой аудитории — предлагать гибкие графики, понятные условия оплаты и быстрый выход на работу», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».