«Авито Работа»: нефтегазовая отрасль стала лидером по росту числа вакансий по итогам 2025 года

Аналитики «Авито Работы» изучили, как изменился спрос на специалистов в ключевых сферах экономики по итогам 2025 г. по сравнению с 2024 г. Максимальный прирост числа вакансий за год зафиксирован в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа — в 2025 году спрос на сотрудников здесь вырос в 2,5 раза (+147%) за год. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли составили 81 381 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».`

Средние зарплатные предложения здесь и далее указаны для специалистов с опытом работы 1–3 года и рассчитаны на основе диапазонов зарплат, указанных работодателями в вакансиях. Учитывались как минимальные, так и максимальные значения зарплатных вилок. При этом специалисты на ведущих или руководящих позициях могут получать значительно больше средних значений, а фактический заработок зависит также от премий, региональных надбавок и других факторов. Кроме того, в ряде профессий распространена посменная занятость, из-за чего доход может варьироваться в зависимости от количества отработанных смен.

Наиболее востребованными в нефтегазовой отрасли в 2025 г. стали маркшейдеры — число вакансий для них за год выросло более чем в 2,4 раза (+143%), а средние зарплатные предложения для них достигали порядка 92 609 руб. в месяц. Маркшейдеры в отвечают за геодезические и пространственные измерения: определяют координаты и параметры объектов, готовят топографические планы, контролируют точность размещения скважин и инфраструктуры, обеспечивая безопасность и корректность работ. На 20% увеличился спрос и на бурильщиков — работодатели в среднем предлагали таким специалистам около 179 237 руб. в месяц. Для части позиций характерен вахтовый или посменный формат работы.

Второе место по темпам роста спроса на персонал заняла пищевая промышленность — в 2025 г. число вакансий в отрасли увеличилось в 2,4 раза (+140%) по сравнению с 2024 г. Средние зарплатные предложения здесь составили 80 014 руб. в месяц. Чаще всего работодатели искали обработчиков рыбы (+123%), которым предлагали порядка 119 619 руб. в месяц. Также более чем в два раза (+109%) за год вырос спрос на маркировщиков, средние зарплатные предложения для которых достигали 132 069 руб. в месяц.

Третьей в рейтинге стала сфера управления транспортной инфраструктурой — число вакансий в ней увеличилось в 2,4 раза (+139%) за год, а средние зарплатные предложения достигли 80 605 руб. в месяц. Активнее всего в отрасли рос спрос на механиков (+65%), которые могли рассчитывать в среднем на 93 492 руб. в месяц, и логистов (+49%), которым предлагали порядка 90 209 руб. в месяц. В ряде вакансий работодатели предлагали сменные графики и дополнительные надбавки за работу в ночные часы.

Сферы деятельности с наибольшим ростом спроса на специалистов за год, 2024/2025

«Интерес соискателей также продолжает расти: кандидаты все чаще ориентируются на динамично развивающиеся отрасли с понятными перспективами карьерного роста и профессиональными вызовами. Существенным фактором выбора по-прежнему остается уровень заработной платы, на что работодатели реагируют, усиливая финансовые предложения и дополняя их нематериальными бонусами. В ряде отраслей соискательская активность постепенно приближается к росту спроса со стороны работодателей. Так, в 2025 году число откликов на вакансии в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры увеличилось в 2 раза (+106%), в производстве непродовольственных потребительских товаров — на 97%, а в нефтегазовой отрасли — на 92% за год», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».