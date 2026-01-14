«Хайстекс» получила 2 лицензии ФСТЭК России

Компания «Хайстекс» получила две бессрочные лицензии ФСТЭК России, подтверждающие право компании на осуществление деятельности в области защиты конфиденциальной информации.

Речь идет о следующих лицензиях: лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации Л050-00107-77/04069433 от 24 декабря 2025 г.; лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации Л024-00107-77/04069437 от 24 декабря 2025 г.

«Хайстекс» разрабатывает программные решения для резервного копирования, аварийного восстановления и миграции ИТ-инфраструктуры в облачных и виртуализированных средах. Продукт компании «Хайстекс» «Акура» используется для построения отказоустойчивых и защищенных ИТ-систем в корпоративном и государственном сегментах.

Наличие лицензий ФСТЭК России позволяет «Хайстекс» развивать и выводить на рынок программные решения, предназначенные для использования в информационных системах с повышенными требованиями к безопасности.

«Получение лицензий ФСТЭК — важный этап в развитии «Хайстекс». Требования по информационной безопасности сегодня формируются рынком и заказчиками, и для нас было принципиально подтвердить соответствие этим требованиям на регуляторном уровне. Это открывает возможность выпуска сертифицированных программных продуктов и дальнейшего развития наших решений для использования в системах с повышенными требованиями к защите информации», — сказала Ольга Исаченкова, генеральный директор «Хайстекс».