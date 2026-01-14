CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Госрегулирование Бизнес
|

«Хайстекс» получила 2 лицензии ФСТЭК России

Компания «Хайстекс» получила две бессрочные лицензии ФСТЭК России, подтверждающие право компании на осуществление деятельности в области защиты конфиденциальной информации.

Речь идет о следующих лицензиях: лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации Л050-00107-77/04069433 от 24 декабря 2025 г.; лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации Л024-00107-77/04069437 от 24 декабря 2025 г.

«Хайстекс» разрабатывает программные решения для резервного копирования, аварийного восстановления и миграции ИТ-инфраструктуры в облачных и виртуализированных средах. Продукт компании «Хайстекс» «Акура» используется для построения отказоустойчивых и защищенных ИТ-систем в корпоративном и государственном сегментах.

Наличие лицензий ФСТЭК России позволяет «Хайстекс» развивать и выводить на рынок программные решения, предназначенные для использования в информационных системах с повышенными требованиями к безопасности.

«Получение лицензий ФСТЭК — важный этап в развитии «Хайстекс». Требования по информационной безопасности сегодня формируются рынком и заказчиками, и для нас было принципиально подтвердить соответствие этим требованиям на регуляторном уровне. Это открывает возможность выпуска сертифицированных программных продуктов и дальнейшего развития наших решений для использования в системах с повышенными требованиями к защите информации», — сказала Ольга Исаченкова, генеральный директор «Хайстекс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

В реестр отечественного ПО с боем прорвался новый «убийца» Android

Новый запрос на MES: от монолитной системы к гибкой цифровой платформе

Рынок российской микроэлектроники рухнул на четверть. Он состоит в основном из иностранной продукции

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Выставлена на продажу половина завода российских сельскозяйственных роботов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще