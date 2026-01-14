CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Какие профессии «синих воротничков» показали самый заметный рост зарплат в 2025 г.: рейтинг hh.ru

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали рынок труда в сфере рабочего персонала за 2025 г. и выяснили, у кого из «синих воротничков» зарплаты в вакансиях росли быстрее всего и кто оказался в числе самых высокооплачиваемых специалистов. По данным исследования hh.ru, в 2025 г. наиболее выраженная положительная динамика наблюдалась в вакансиях, связанных со строительством и логистикой. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«Самый заметный рост предлагаемых доходов мы видим у маляров-штукатуров, монтажников и водителей. За год медианные зарплаты в таких вакансиях выросли на 43%, 36% и 28% соответственно и достигли 139,2 тыс., 146,6 тыс. и 162,9 тыс. руб.. Яркая динамика подчеркивает стабильно высокий спрос и ощутимую нехватку этих специалистов на российском рынке труда», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

hh1.jpg

Топ-10 рабочих специальностей по росту предлагаемых медианных зарплат в 2025 году, рейтинг hh.ru

Лидеры по уровню дохода

В 2025 г. самые высокие медианные предлагаемые зарплаты были зафиксированы в вакансиях для рабочих в сферах логистики, промышленности и строительства. Лидерами по уровню предлагаемых зарплат стали водители (162,9 тыс. руб.) и сварщики (162,3 тыс. руб.). В пятерку самых высокооплачиваемых среди рабочих профессий также вошли прорабы и мастера СМР с медианной заработной платой в вакансиях 151,2 тыс. руб., монтажники — 146,6 тыс. руб., и машинисты — 143,2 тыс. руб. в месяц.

hh2.jpg

Топ-10 рабочих специальностей с самыми высокими медианными зарплатами в вакансиях в 2025 году, рейтинг hh.ru

