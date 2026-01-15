HRlink: в 2025 году рынок кадрового ЭДО вырос на 80%, превысив 5 млрд рублей

Рынок кадрового ЭДО в России по итогам 2025 г. вырос на 80% и превысил 5 млрд руб., по оценке HRlink. На безбумажный HR полностью или частично перешло более 20% крупных, средних и малых предприятий. В перспективе трех лет рынок будет расти в среднем на 50-60% ежегодно, в 2028 г. его объем превысит 15 млрд руб. Сервисы КЭДО становятся базовым продуктом в рамках HR-экосистем для управления сотрудниками.

Рынок кадрового ЭДО в России начал формироваться в 2020 г. Возможность удаленно подписывать кадровые документы оказалась остро востребована во время самоизоляции. Тогда же стартовал эксперимент Минтруда РФ по переходу на электронное кадровое делопроизводство (КДП), в котором приняли участие крупнейшие работодатели страны. Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. №407-ФЗ официально закрепил возможность удаленного подписания документов для дистанционных работников, а №377-ФЗ от 22 ноября 2021 г. – порядок ведения КДП в электронном виде для всех сотрудников.

В 2024 г. объем рынка кадрового ЭДО превысил 3 млрд руб., увеличившись в 10 раз с 2021 г. По итогам 2025 г., по оценкам HRlink, он вырастет на 80% и превысит 5 млрд руб. На КЭДО перешли более 20% крупных, средних и малых компаний. Сегодня более 6 млн работающих граждан подписывают документы удаленно. Например, команда HRlink перевела на электронный обмен кадровыми документами 7,7 тыс. юрлиц, в которых трудится более 2 млн человек.

Как ожидает HRlink, в ближайшие три года рынок будет расти в среднем на 50-60% ежегодно и по итогам 2028 г. превысит 15 млрд руб. К 2030 г. около 80% российских организаций будут использовать сервисы КЭДО – большинство крупных и средних компаний завершат проекты автоматизации кадрового документооборота. Оставшиеся – в основном малые и микропредприятия – перейдут на КЭДО в случае, если его сделают обязательным для российский организаций. Этот вопрос обсуждается последние два года.

Драйвером рынка в ближайшие годы станет внедрение кадрового ЭДО в государственном секторе: это соотносится с задачами федерального проекта «Цифровое государственное управление», который предусматривает переход на 100% безбумажный документооборот в сферах государственного управления и оказания государственных услуг. В 2024 г. завершился эксперимент по использованию кадрового ЭДО в госсекторе, ожидается полный переход органов власти на электронное КДП.

Еще одним драйвером рынка станет совершенствование нормативного регулирования КЭДО. На сегодняшний день в законодательстве сохраняются пробелы, связанные с поддержкой электронных архивов. В отрасли также ожидают внесения изменений в законодательство, которые разрешат подписывать в электронном виде еще большее количество кадровых документов, в том числе связанных с увольнением.

Сервисы КЭДО становятся ядром HR‑экосистем. Современные платформы уже не ограничиваются обменом кадровыми документами: они становятся «скелетом» для цифрового контура управления сотрудниками. К нему подключаются модули найма и онбординга, личные кабинеты работников, согласование отпусков и командировок, аттестации, обучение, сервисные заявки и долговременный архив. Через КЭДО выстраиваются все юридически значимые события в жизни сотрудника, а вокруг него строятся сценарии работы HR, руководителей и самих работников в едином цифровом пространстве.

«За пять лет рынок пробежал марафон, но сделал это в спринтерском темпе, что бывает нечасто. Сегодня клиенты хотят получить не просто решение с электронной подписью и кнопкой “подписать”, а многофункциональную систему с модулями для удаленного найма, возможностью формирования сложных маршрутов оформления документов, интеграции с множеством систем. Кроме того, растут требования бизнеса к информационной безопасности, и это касается в том числе платформ кадрового ЭДО. Кроме того, сегодня недостаточно просто продавать ПО – клиентам важен полноценный сервис. Вокруг решения должна работать команда вендора: менеджеры по работе с ключевыми клиентами, специалисты по продукту и по внедрению, инженеры, сотрудники проектного офиса, службы безопасности и техподдержки. Их задача — встроить ПО в компанию и обеспечить реальный бизнес-эффект. Мы были одними из тех, кто открыл и формировал этот рынок, продвигая идею отказа от бумаги в HR, — и как его лидеры стараемся задавать тренды и сейчас», — отметил партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.

Яркое развитие тренда на цифровизацию кадровых и HR-процессов подтверждается также в рамках большого исследования hh.ru, которое было проведено в конце 2025 г. среди почти 400 российских компаний-работодателей из всех федеральных округов РФ.

«89% компаний ожидают дальнейшего роста внедрения цифровых решений в HR в 2026 г. Максимальную уверенность в этом демонстрируют HR-директора (71% респондентов). Поддерживает тренд треть (29%) собственников бизнеса. Наиболее активно усиление цифровизации прогнозируют крупные компании со штатом более 1 тыс. человек (79%). Малый и средний бизнес также видит значимый потенциал в цифровизации HR-процессов: среди компаний со штатом 501-1000 человек его отмечают – 61% со штатом 101–500 человек – 54%, а среди организаций с числом сотрудников до 100 человек – 37%. В отраслевом разрезе расширять применение цифровых технологий в HR-сфере и КДП в следующем году активнее других планируют ИТ-компании (72%), работодатели из сферы добычи сырья и полезных ископаемых (66%), легкой промышленности (60%) и девелопмента (50%)», – отметила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.