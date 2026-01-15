CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Sitronics Group вошла в рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг по версии CNews

Эксперты CNews Analytics выпустили традиционный рейтинг ИТ-компаний, оказывающих услуги в разных секторах экономики. В его основу легли финансовые показатели участников рынка за 2024 г. Так, Sitronics Group расположилась на 12 строчке из 63, продемонстрировав положительную динамику выручки – 22,61%.

«Главным драйвером роста безусловно можно назвать активное развитие цифровых сервисов нашими телеком-заказчиками. Вторым по значимости – устойчивые тренды на импортозамещение и повышение уровня защищенности ИТ-инфраструктуры. Немаловажным фактором является стабильный спрос на услуги технической поддержки и сервиса», – сказал Алексей Григорьев, директор департамента сервиса Sitronics Group.

Sitronics Group выступает ключевым интегратором и поставщиком решений в области услуг связи и видеонаблюдения. Компания реализует проекты по цифровизации объектов инфраструктуры государственных заказчиков, модернизирует сети связи операторов с применением оборудования передовых отечественных производителей, в том числе оборудования для магистральных сетей на базе технологии DWDM. Sitronics Group производит собственные модульные центры обработки данных, сертифицированные международным отраслевым центром Uptime Institute на уровень надежности TIER III.

В продуктовом портфеле компании также представлены собственные решения для судоходства, судовождения и морской логистики, интеллектуальные транспортные системы, платформы для промышленной безопасности и наукоемкие решения.

