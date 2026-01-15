SuperJob: лучшие вакансии января 2026 года

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске, и отобрал самые интересные предложения января.

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, ИT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей специального транспорта. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150 тыс. руб. в месяц — в топе вакансий Москвы, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Самары.

Предложения для квалифицированных рабочих и инженеров с зарплатой свыше 150 тыс. руб. в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

В Москве в топ вошла вакансия главного инженера, в Санкт-Петербурге — директора интернет-магазина, в Воронеже — исполнительного директора, в Екатеринбурге — финансового директора, в Казани — руководителя проекта, в Краснодаре — главного инженера по информационной безопасности, в Ростове-на-Дону — главного инженера проекта, в Челябинске — главного врача диагностического центра.