Назначен новый генеральный директор «Платформикс»

На должность генерального директора системного интегратора «Платформикс» назначен Павел Мошкин. Георгий Полихрониди, ранее занимавший этот пост, сфокусируется на развитии всей группы компаний «Базовые Решения» (куда входит «Платформикс») в роли председателя совета директоров. Об этом CNews сообщили представители компании «Платформикс».

Этот шаг — логичное продолжение планомерного развития группы компаний «Базовые Решения», созданной в 2023 г. Расширение горизонта ответственности Георгия Полихрониди на все активы потребовало усиления операционного управления компанией «Платформикс». В данный момент в группу компаний входят: системный интегратор «Платформикс», производитель корпоративного ИТ-оборудования «Сила» и лаборатория инновационной защиты «ЛИНЗА».

Карьера Павла в «Платформикс» — это история развития от руководителя группы коммуникационных приложений до директора департамента комплексных решений и позднее – исполнительного директора. Назначив Павла на позицию генерального директора, владельцы сделали ставку на его глубокое понимание бизнеса, развитую экспертизу и безупречную репутацию лидера.

Георгий Полихрониди, председатель совета директоров ГК «Базовые Решения»: «Наша стратегия основана на органическом росте. Создание ГК «Базовые Решения» изменило приоритеты: моя роль сместилась с операционного управления бизнесом «Платформикс» на стратегическое для всех компаний группы. Самое важное в таком «корпоративном строительстве» — обеспечить бесшовную передачу управления. Уверен, что Павел — подходящий кандидат для этого, и «Платформикс» выйдет на новый уровень под его руководством».

Павел Мошкин, генеральный директор «Платформикс»: «Для меня большая честь возглавить компанию, в которой я прошел долгий профессиональный путь. Моя ключевая задача — не меняя уникальную ДНК «Платформикс», заложенную нашим руководством, продолжать развивать и совершенствовать профессиональную экспертизу с фокусом на наших клиентов и партнеров. Мы продолжим масштабировать лучшие практики, инвестировать в развитие команды и выводить операционную эффективность на уровень, достойный лидера рынка системной интеграции».

