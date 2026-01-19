Cloud.ru объявила об изменениях в руководстве

Провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru сообщил об изменениях в команде топ-менеджмента. Генеральный директор Cloud.ru Евгений Колбин завершает работу в компании, чтобы продолжить карьеру в новых проектах. Исполняющим обязанности генерального директора Cloud.ru назначен Михаил Лобоцкий, заместитель генерального директора.

Евгений Колбин возглавлял Cloud.ru с 2020 г. Под его руководством успешно реализованы ключевые этапы развития бизнеса: запуск облачного провайдера с нуля, вывод на рынок публичной облачной платформы Cloud.ru Evolution на базе собственных разработок компании, а также коммерческий запуск цифровой среды Evolution AI Factory с готовыми инструментами для быстрого и простого внедрения генеративного ИИ.

К началу 2026 г. продуктовый портфель Cloud.ru включает более 130 сервисов, а в команде компании свыше 2 тыс. специалистов. По итогам девяти полных месяцев 2025 г. общая выручка Cloud.ru составила 56,1 млрд руб. По результатам независимых исследований рынка, Cloud.ru занимает лидирующие позиции на российском рынке как в сегменте традиционных облачных услуг, так и в направлении ИИ-сервисов.

Михаил Лобоцкий присоединился к команде Cloud.ru в 2019 г. Под его руководством началась разработка платформы Cloud.ru Evolution и AI сервисов компании. В дальнейшем он отвечал за работу с ключевыми клиентами, развитие гибридных и частных облаков, а также за развитие облачных решений для проектов государства.