CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Облака
|

Cloud.ru объявила об изменениях в руководстве

Провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru сообщил об изменениях в команде топ-менеджмента. Генеральный директор Cloud.ru Евгений Колбин завершает работу в компании, чтобы продолжить карьеру в новых проектах. Исполняющим обязанности генерального директора Cloud.ru назначен Михаил Лобоцкий, заместитель генерального директора.

Евгений Колбин возглавлял Cloud.ru с 2020 г. Под его руководством успешно реализованы ключевые этапы развития бизнеса: запуск облачного провайдера с нуля, вывод на рынок публичной облачной платформы Cloud.ru Evolution на базе собственных разработок компании, а также коммерческий запуск цифровой среды Evolution AI Factory с готовыми инструментами для быстрого и простого внедрения генеративного ИИ.

К началу 2026 г. продуктовый портфель Cloud.ru включает более 130 сервисов, а в команде компании свыше 2 тыс. специалистов. По итогам девяти полных месяцев 2025 г. общая выручка Cloud.ru составила 56,1 млрд руб. По результатам независимых исследований рынка, Cloud.ru занимает лидирующие позиции на российском рынке как в сегменте традиционных облачных услуг, так и в направлении ИИ-сервисов.

Михаил Лобоцкий присоединился к команде Cloud.ru в 2019 г. Под его руководством началась разработка платформы Cloud.ru Evolution и AI сервисов компании. В дальнейшем он отвечал за работу с ключевыми клиентами, развитие гибридных и частных облаков, а также за развитие облачных решений для проектов государства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый запрос на MES: от монолитной системы к гибкой цифровой платформе

Налоговая банкротит отечественного ИИ-разработчика, планировавшего экспансию в США

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Сооснователь Wildberries проконтролирует крупного онлайн-ритейлера

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще