CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

GetPayAll: какие сервисы выбирают люди, совмещающие основную работу и подработку

Сервис GetPayAll провел исследование среди пользователей, которые одновременно имеют основную работу и дополнительный источник дохода. В опросе приняли участие более 6500 человек из разных регионов России, работающих в ИT, дизайне, маркетинге, образовании, медиа и креативных индустриях. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Аналитики изучили, какие цифровые сервисы чаще всего используются в режиме двойной занятости, как распределяются подписки между основной работой и подработкой и какие инструменты помогают экономить время и увеличивать доход. Отдельно анализировались возраст, количество рабочих часов и тип подработки.

Общий портрет пользователей с подработкой

Согласно данным GetPayAll, 63% опрошенных имеют одну постоянную работу и одну или две подработки. Еще 21% совмещают основную занятость сразу с тремя источниками дохода. В среднем такие пользователи используют от шести до девяти цифровых сервисов одновременно, что почти в два раза больше, чем у специалистов с одной работой. 58% респондентов признались, что без подписок они физически не успевали бы выполнять задачи в сжатые сроки. Наиболее популярны сервисы, которые ускоряют создание контента, автоматизируют рутину и помогают быстро переключаться между задачами.

Инструменты для генерации идей и ускорения работы

Самую большую долю занимают ИИ-сервисы. OpenAI и Claude.ai используют 71% опрошенных, чаще всего для подготовки текстов, идей, сценариев и кода. Perplexity.ai применяют 46% респондентов как альтернативу поиску, особенно при выполнении быстрых заказов. OpenRouter выбирают 29% специалистов, которые работают с несколькими AI-моделями одновременно.

Suno и ElevenLabs.ai популярны у тех, кто совмещает офисную работу с подработкой в подкастах, видео или рекламе. 34% пользователей используют Suno для создания музыки и звуков, а 27% применяют ElevenLabs для озвучки роликов и презентаций. Эти сервисы чаще всего выбирают специалисты в возрасте от 23 до 35 лет.

Дизайн и визуал как основной источник подработки

Для визуального контента лидируют Midjourney, Leonardo.ai, Krea.ai и Seaart. Их используют 52% респондентов, которые зарабатывают на дизайне, оформлении соцсетей или создании креативов. Freepik и Vectorizer.ai востребованы у 44% пользователей, которые работают с шаблонами, логотипами и графикой.

Canva остается универсальным инструментом. Ее используют 61% опрошенных, чаще всего для быстрого создания презентаций, баннеров и коммерческих предложений. Gamma выбирают 26% специалистов, которые делают питчи и презентации для клиентов в сжатые сроки.

Видео и анимация для дополнительного дохода

Runway и Heygen активно используют те, кто совмещает работу с видеопроизводством или маркетингом. Runway применяют 38% пользователей, чаще всего для монтажа и генерации видео. Heygen используют 24% специалистов для создания аватаров и видеообращений.

Klingai и Nanabanana.com встречаются реже, но востребованы у нишевых специалистов. Их используют 13% респондентов, преимущественно в рекламных и экспериментальных проектах. Такие сервисы чаще выбирают пользователи с несколькими подработками, где важна скорость выпуска контента.

Программирование и технические подработки

Среди разработчиков и технических специалистов лидируют Cursor и сервисы JetBrains. Их используют 49% пользователей, которые совмещают основную работу в IT с фриланс проектами.

Figma активно используется не только дизайнерами, но и разработчиками. 43% респондентов отметили, что используют Figma как универсальный инструмент для взаимодействия с заказчиками и командой. Такие сервисы позволяют вести несколько проектов параллельно без потери качества.

Контент, аудитория и монетизация

Для работы с аудиторией и доходом популярны Patreon и Fanbox. Patreon используют 21% пользователей, которые зарабатывают на подписках и эксклюзивном контенте. Fanbox выбирают 14%, в основном художники и иллюстраторы.

Возраст и количество сервисов

Возраст напрямую влияет на набор подписок. В группе 18–24 года среднее количество сервисов составляет пять-шесть. В группе 25–34 года этот показатель вырастает до восьми-девяти. В группе 35–44 года пользователи сокращают количество подписок до шести-семи, но выбирают более дорогие и функциональные инструменты.

Пользователи с подработкой более двух лет используют в среднем на 32% больше сервисов, чем те, кто только начал совмещать доходы. Это говорит о том, что со временем специалисты выстраивают устойчивую цифровую экосистему под свои задачи.

Исследование показывает, что люди с основной работой и подработкой формируют самый насыщенный набор цифровых сервисов. Они активно используют ИИ-инструменты, сервисы дизайна, видео, чтобы экономить время и увеличивать доход. 64% респондентов отметили, что без подписок не смогли бы поддерживать текущий уровень занятости.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Налоговая банкротит отечественного ИИ-разработчика, планировавшего экспансию в США

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Сооснователь Wildberries проконтролирует крупного онлайн-ритейлера

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще