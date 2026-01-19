GetPayAll: какие сервисы выбирают люди, совмещающие основную работу и подработку

Сервис GetPayAll провел исследование среди пользователей, которые одновременно имеют основную работу и дополнительный источник дохода. В опросе приняли участие более 6500 человек из разных регионов России, работающих в ИT, дизайне, маркетинге, образовании, медиа и креативных индустриях. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Аналитики изучили, какие цифровые сервисы чаще всего используются в режиме двойной занятости, как распределяются подписки между основной работой и подработкой и какие инструменты помогают экономить время и увеличивать доход. Отдельно анализировались возраст, количество рабочих часов и тип подработки.

Общий портрет пользователей с подработкой

Согласно данным GetPayAll, 63% опрошенных имеют одну постоянную работу и одну или две подработки. Еще 21% совмещают основную занятость сразу с тремя источниками дохода. В среднем такие пользователи используют от шести до девяти цифровых сервисов одновременно, что почти в два раза больше, чем у специалистов с одной работой. 58% респондентов признались, что без подписок они физически не успевали бы выполнять задачи в сжатые сроки. Наиболее популярны сервисы, которые ускоряют создание контента, автоматизируют рутину и помогают быстро переключаться между задачами.

Инструменты для генерации идей и ускорения работы

Самую большую долю занимают ИИ-сервисы. OpenAI и Claude.ai используют 71% опрошенных, чаще всего для подготовки текстов, идей, сценариев и кода. Perplexity.ai применяют 46% респондентов как альтернативу поиску, особенно при выполнении быстрых заказов. OpenRouter выбирают 29% специалистов, которые работают с несколькими AI-моделями одновременно.

Suno и ElevenLabs.ai популярны у тех, кто совмещает офисную работу с подработкой в подкастах, видео или рекламе. 34% пользователей используют Suno для создания музыки и звуков, а 27% применяют ElevenLabs для озвучки роликов и презентаций. Эти сервисы чаще всего выбирают специалисты в возрасте от 23 до 35 лет.

Дизайн и визуал как основной источник подработки

Для визуального контента лидируют Midjourney, Leonardo.ai, Krea.ai и Seaart. Их используют 52% респондентов, которые зарабатывают на дизайне, оформлении соцсетей или создании креативов. Freepik и Vectorizer.ai востребованы у 44% пользователей, которые работают с шаблонами, логотипами и графикой.

Canva остается универсальным инструментом. Ее используют 61% опрошенных, чаще всего для быстрого создания презентаций, баннеров и коммерческих предложений. Gamma выбирают 26% специалистов, которые делают питчи и презентации для клиентов в сжатые сроки.

Видео и анимация для дополнительного дохода

Runway и Heygen активно используют те, кто совмещает работу с видеопроизводством или маркетингом. Runway применяют 38% пользователей, чаще всего для монтажа и генерации видео. Heygen используют 24% специалистов для создания аватаров и видеообращений.

Klingai и Nanabanana.com встречаются реже, но востребованы у нишевых специалистов. Их используют 13% респондентов, преимущественно в рекламных и экспериментальных проектах. Такие сервисы чаще выбирают пользователи с несколькими подработками, где важна скорость выпуска контента.

Программирование и технические подработки

Среди разработчиков и технических специалистов лидируют Cursor и сервисы JetBrains. Их используют 49% пользователей, которые совмещают основную работу в IT с фриланс проектами.

Figma активно используется не только дизайнерами, но и разработчиками. 43% респондентов отметили, что используют Figma как универсальный инструмент для взаимодействия с заказчиками и командой. Такие сервисы позволяют вести несколько проектов параллельно без потери качества.

Контент, аудитория и монетизация

Для работы с аудиторией и доходом популярны Patreon и Fanbox. Patreon используют 21% пользователей, которые зарабатывают на подписках и эксклюзивном контенте. Fanbox выбирают 14%, в основном художники и иллюстраторы.

Возраст и количество сервисов

Возраст напрямую влияет на набор подписок. В группе 18–24 года среднее количество сервисов составляет пять-шесть. В группе 25–34 года этот показатель вырастает до восьми-девяти. В группе 35–44 года пользователи сокращают количество подписок до шести-семи, но выбирают более дорогие и функциональные инструменты.

Пользователи с подработкой более двух лет используют в среднем на 32% больше сервисов, чем те, кто только начал совмещать доходы. Это говорит о том, что со временем специалисты выстраивают устойчивую цифровую экосистему под свои задачи.

Исследование показывает, что люди с основной работой и подработкой формируют самый насыщенный набор цифровых сервисов. Они активно используют ИИ-инструменты, сервисы дизайна, видео, чтобы экономить время и увеличивать доход. 64% респондентов отметили, что без подписок не смогли бы поддерживать текущий уровень занятости.