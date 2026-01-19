CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Hh.ru: каких специалистов повысили и у кого сильнее всего выросли зарплаты за последний год

По итогам за 2025 год карьера каждого восьмого (12%) сотрудника в стране продвинулась вперед, выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Согласно опросу, еще 6% отметили, что название их должности изменилось без пересмотра функционала, а у половины (50%) респондентов позиция осталась прежней. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился в конце декабря 2025 г. среди 2027 соискателей.

«В 2025 г. работодатели чаще всего повышали сотрудников из категории высшего и среднего менеджмента — об этом сообщили 23% опрошенных. Далее следуют специалисты по управлению персоналом и обучению (22%), представители сфер строительства и недвижимости (18%), маркетинга, рекламы и PR (17%), а также административный персонал (16%). Такое распределение отражает вклад специалистов в развитие бизнеса: управленцы, HR, маркетинг и PR напрямую влияют на эффективность процессов, рост команд и финансовые результаты компаний, поэтому повышение для них становится формой признания достижений и мотивации. Что касается сфер строительства и недвижимости, то в данном случае рост должностей и зарплат чаще используется как инструмент удержания лучших сотрудников в условиях высокой конкуренции за кадры. Административные позиции часто занимают начинающие специалисты, которые находятся на старте карьеры и стремятся к росту», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В течение последнего года продвижение по карьерной лестнице также отмечали представители производственных и сервисных направлений (11%), транспорта, логистики и перевозок (11%), а также рабочий персонал (6%). Для этих категорий повышения во многом связаны с высоким спросом на специалистов на рынке труда и стремлением работодателей удерживать ценные кадры.

В ходе исследования аналитики hh.ru также выяснили, как в 2025 г. у россиян менялся уровень доходов. 28% опрошенных сообщили об увеличении зарплаты или оклада, у 33% изменений не произошло. Еще 9% респондентов не работали в 2025 г., а 7% затруднились с ответом. При этом по гендерному признаку показатели сопоставимы — положительную динамику оплаты труда отметили 29% опрошенных женщин и 27% мужчин.

В региональном разрезе чаще всего об увеличении заработка сообщали жители Республики Татарстан (39%), Санкт-Петербурга (37%), Свердловской и Самарской областей (по 34%), а также Тюменской области (32%).

Наиболее заметный рост доходов с точки зрения профессиональной принадлежности отметили специалисты по управлению персоналом (44%), высший и средний менеджмент (40%), представители сфер строительства и недвижимости (38%), производства и сервисного обслуживания (34%), а также добычи сырья (34%). В первую десятку также вошли финансы и бухгалтерия (32%), наука и образование (31%), административный персонал, закупки и туризм (по 30%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

«Ростелеком» купил крупную долю в разработчике цифровых решения для отелей

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще