Hh.ru: каких специалистов повысили и у кого сильнее всего выросли зарплаты за последний год

По итогам за 2025 год карьера каждого восьмого (12%) сотрудника в стране продвинулась вперед, выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Согласно опросу, еще 6% отметили, что название их должности изменилось без пересмотра функционала, а у половины (50%) респондентов позиция осталась прежней. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился в конце декабря 2025 г. среди 2027 соискателей.

«В 2025 г. работодатели чаще всего повышали сотрудников из категории высшего и среднего менеджмента — об этом сообщили 23% опрошенных. Далее следуют специалисты по управлению персоналом и обучению (22%), представители сфер строительства и недвижимости (18%), маркетинга, рекламы и PR (17%), а также административный персонал (16%). Такое распределение отражает вклад специалистов в развитие бизнеса: управленцы, HR, маркетинг и PR напрямую влияют на эффективность процессов, рост команд и финансовые результаты компаний, поэтому повышение для них становится формой признания достижений и мотивации. Что касается сфер строительства и недвижимости, то в данном случае рост должностей и зарплат чаще используется как инструмент удержания лучших сотрудников в условиях высокой конкуренции за кадры. Административные позиции часто занимают начинающие специалисты, которые находятся на старте карьеры и стремятся к росту», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В течение последнего года продвижение по карьерной лестнице также отмечали представители производственных и сервисных направлений (11%), транспорта, логистики и перевозок (11%), а также рабочий персонал (6%). Для этих категорий повышения во многом связаны с высоким спросом на специалистов на рынке труда и стремлением работодателей удерживать ценные кадры.

В ходе исследования аналитики hh.ru также выяснили, как в 2025 г. у россиян менялся уровень доходов. 28% опрошенных сообщили об увеличении зарплаты или оклада, у 33% изменений не произошло. Еще 9% респондентов не работали в 2025 г., а 7% затруднились с ответом. При этом по гендерному признаку показатели сопоставимы — положительную динамику оплаты труда отметили 29% опрошенных женщин и 27% мужчин.

В региональном разрезе чаще всего об увеличении заработка сообщали жители Республики Татарстан (39%), Санкт-Петербурга (37%), Свердловской и Самарской областей (по 34%), а также Тюменской области (32%).

Наиболее заметный рост доходов с точки зрения профессиональной принадлежности отметили специалисты по управлению персоналом (44%), высший и средний менеджмент (40%), представители сфер строительства и недвижимости (38%), производства и сервисного обслуживания (34%), а также добычи сырья (34%). В первую десятку также вошли финансы и бухгалтерия (32%), наука и образование (31%), административный персонал, закупки и туризм (по 30%).