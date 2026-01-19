Павел Шумилин возглавил направление клиентского опыта в «МегаФоне»

«МегаФон» усилил направление работы с клиентами — на позицию директора по клиентскому опыту назначен Павел Шумилин, он будет подчиняться генеральному директору компании Хачатуру Помбухчану. Ключевая задача топ-менеджера – провести глубокую трансформацию клиентского пути и вывести его на уровень стратегического актива, чтобы опыт взаимодействия абонентов с компанией стал таким же узнаваемым конкурентным преимуществом, как лидерство по скорости и покрытию сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2026 г. «МегаФон» обновил позиционирование, взяв курс на доверие и ответственность в отношениях с абонентами. Назначение Павла Шумилина — логичное продолжение этой стратегии.

Топ-менеджеру и его команде предстоит изучить накопленный клиентский опыт и создать новую модель взаимодействия с абонентами, исходя из их ожиданий, цифровых и ИИ-возможностей телекома и вызовов рынка. Оператор будет не просто учитывать пожелания, а прогнозировать каждый шаг абонента, чтобы сотрудничество с компанией было и комфортным, и по-настоящему ценным для пользователей.

«Сегодня качество взаимодействия с клиентом становится ключевым критерием лидерства на любом рынке. Поэтому мы усиливаем команду клиентского опыта и стремимся глубже встраивать обратную связь в процессы создания и развития телеком‑услуг. Опыт Павла в сервис-дизайне, в том числе в международных проектах, позволит нам применить передовые практики и перейти к новым стандартам качества, по которым клиенты сами определяют лучшего оператора», — отметил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Павел Шумилин имеет техническое образование, он окончил Курский государственный университет по специальности информатика и вычислительная техника. На протяжении последних 12 лет трансформировал и развивал клиентский опыт в российских и международных ИТ и финтех-компаниях. В его портфеле опыт работы с командами крупнейших игроков различных отраслей: «Яндекс», Align Technology, McKinsey, Yakov & Partners.