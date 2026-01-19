Платформа ИИ для бизнеса GPTZator получила статус резидента «Сколково»

Группа ИТ-компаний Lad сообщила о присвоении статуса резидента фонда «Сколково» платформе GPTZator, решению для внедрения искусственного интеллекта в корпоративные бизнес-процессы.

GPTZator – платформа ИИ для бизнеса, которая позволяет создавать и внедрять ИИ-ассистентов в широкий круг ИТ-систем без необходимости обучения больших языковых моделей и доработки существующих решений. Платформа интегрируется в уже работающие процессы и позволяет по запросу автоматизировать только те из них, которые играют ключевую роль для конкретного бизнеса.

GPTZator функционирует в закрытом контуре заказчика, гарантируя полную защиту конфиденциальных данных. В состав решения входит каталог готовых интеграций с ведущими корпоративными приложениями, включая «1С», «Р7 офис», Project Lad и другие системы. Это позволяет быстро подключить ИИ к уже существующему ИТ-ландшафту без дополнительной разработки.

Получение статуса резидента «Сколково» позволит GPTZator интегрироваться в технологическую экосистему центра, а также участвовать в экспертных и образовательных инициативах, направленных на развитие инновационных проектов.

«Статус резидента «Сколково» — это признание технологической зрелости и стратегического потенциала GPTZator. Это важный шаг для масштабирования решения, получения дополнительной поддержки и укрепления позиций на рынке ИИ-решений для бизнеса. Мы уверены, что наша платформа станет ключевым инструментом цифровой трансформации для российских компаний», — сказал Марат Мухарьямов, директор продуктового направления группы ИТ-компаний Lad.

Платформа GPTZator разработана российской командой специалистов, включена в реестр российского ПО и обладает официальными статусами совместимости: «1С:Совместимо» и «Р7 офис Совместимо». Решение соответствует требованиям импортозамещения и отвечает требованиям к безопасности данных корпоративного уровня.