«1С Про Консалтинг» запускает направление экспертного консалтинга для топ-менеджмента и профильных специалистов

«1С Про Консалтинг», совместное предприятие фирмы «1С» и команд из бывшей «большой четверки» консалтинговых компаний, запускает новое направление бизнеса. Услуга предназначена для руководителей, владельцев компаний и частных специалистов, которые ищут лучшие практики и профессионального советника для решения нестандартных бизнес-задач.

В зрелых компаниях развита система наставничества, которая помогает молодым сотрудникам расти и двигаться по карьерной лестнице. Однако высшее управленческое звено, например, владельцы бизнеса и руководители, часто остаются без внешней профессиональной и экспертной поддержки. Новая услуга «1С Про Консалтинг» призвана восполнить этот дефицит и предложить руководителям персональные консультации от ведущих специалистов и управленцев российских и международных корпораций с опытом работы более 20 лет.

Направление охватывает широкий круг тем, которые возникают в ежедневной работе управленцев. Среди наиболее востребованных запросов – построение грамотной системы управленческой отчетности, формирование прозрачной юнит экономики для совета директоров и акционеров, оптимизация HR-процессов, включая управление персоналом, мотивацию и развитие корпоративной культуры. Эксперты также консультируют по вопросам защиты интеллектуальной собственности, организации процессов НИОКР, финансового анализа и внедрения ИИ в повседневные задачи, помогая клиентам выстроить эффективные механизмы расчета себестоимости и прогнозирования ключевых показателей.

«1С Про Консалтинг» предлагает три формата экспертного консалтинга, адаптированные под разные потребности бизнеса. Формат «Разбор» (2-3 часа) предполагает глубокую диагностику ключевой проблемы с анализом лучших практик и разработкой конкретных шагов решения. Формат «Сопровождение» (от 1 месяца) обеспечивает экспертную поддержку в реализации задачи или проекта через регулярные короткие созвоны. «Советник» предлагает постоянную помощь с консультациями по запросу в формате «здесь и сейчас».

«Успех бизнеса всегда определяется качеством принятия управленческих решений. Мы видим, что первым лицам компаний зачастую не хватает не информации, а именно живого диалога, совета от человека к человеку, основанного на доверии. Когда рядом есть проверенный эксперт, который способен глубоко разобраться в ситуации и предложить конкретные шаги, менеджер быстрее принимает решения и увереннее движется вперед», – сказала Татьяна Турбина, директор по персоналу «1С Про Консалтинг».

«Открытие направления экспертного консалтинга - естественный этап развития нашей компании. Наша команда объединяет специалистов с опытом работы как в “большой четверке”, так и в управлении крупными российскими холдингами. Это позволяет нам не просто делиться лучшими практиками, но и глубоко понимать внутреннюю механику бизнеса — его процессы, мотивацию людей, стратегические риски и точки роста. Мы говорим с руководителями на одном языке: видим контекст, оцениваем взаимосвязи и помогаем принимать решения, которые укрепляют всю систему управления и повышают эффективность бизнеса», – отметил Владимир Бибанов, партнер и генеральный директор «1С Про Консалтинг».