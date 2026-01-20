Auxo и SimpleOne объединяют усилия для ускорения цифровой трансформации российских компаний

Компании Auxo и SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках нового этапа сотрудничества решения Auxo будут представлены на маркетплейсе SimpleOne что расширит экосистему SimpleOne.

Auxo планирует разместить на маркетплейсе ряд технологических решений, созданных на основе практического опыта внедрений продуктов SimpleOne.

Сотрудничество Auxo и SimpleOne развивается с 2022 г. За это время специалисты Auxo реализовали ряд успешных проектов по внедрению продуктов SimpleOne. Новый формат взаимодействия стал закономерным шагом в развитии партнерства – теперь Auxo выступает не только как интегратор, но и как технологический партнер, создающий готовые решения на базе платформы SimpleOne.

«Мы видим растущий запрос со стороны бизнеса на решения SimpleOne и можем предложить ряд инструментов, которые не входят в коробочную версию платформы. Размещение решений Auxo на маркетплейсе SimpleOne делает их доступными для более широкой аудитории и позволит компаниям расширить эффект от внедрения платформы SimpleOne», — отметил Алексей Конышков, заместитель генерального директора по операционной деятельности Auxo.

«Компания Auxo накопила большой практический опыт внедрений, эксперты знают, какие задачи часто встречаются у клиентов, какие решения востребованы. Теперь этот опыт может стать доступным более широкому кругу компаний. Возможно, самое ценное здесь то, что партнер создает готовые инструменты на основе реальных потребностей рынка, и, если несколько клиентов сталкиваются с похожими задачами, они смогут не решать их с нуля, а использовать проверенное решение. В этом наш подход к развитию платформы — когда экспертиза партнеров дополняет возможности решений вендора», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.