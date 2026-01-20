«Авито Работа»: вакансий с упоминанием ИИ за 2025 год стало почти в 2 раза больше

Аналитики «Авито Работы» изучили ситуацию на рынке за 2025 г. и проанализировали динамику спроса на специалистов с навыками применения ИИ. В целом по России за год количество таких вакансий увеличилось почти в 2 раза (+90%), а среднее зарплатное предложение составило около 67461 руб/мес.

Больше всего спрос на специалистов с опытом применения ИИ вырос среди специалистов по продажам — за 2025 г. их искали в 2,6 раза (+158%) чаще в сравнении с 2024 г. Средняя предлагаемая зарплата составила около 69797 руб/мес. ИИ и нейросети помогают создавать персонализированные предложения и могут взять на себя часть коммуникаций, что позволяет сосредоточиться на более сложных задачах. Доход таких специалистов во многом зависит от количества сделок, привлеченных клиентов, поэтому заработок может отличаться от медианных значений.

Чаще стали требовать навыки работы с ИИ у специалистов по документообороту (+134%). В среднем они могли рассчитывать на 58138 руб/мес. Специалисты по документообороту используют ИИ для оперативной сортировки и проверки документов — поэтому работодатели все чаще ищут сотрудников, умеющих работать с такими цифровыми инструментами.

В 2 раза (+108%) выросло количество таких вакансий для сотрудников в маркетинге и PR. Средняя предлагаемая зарплата составила около 62478 руб/мес. ИИ и нейросети помогают таким специалистам сэкономить время на рутинных задачах, а также могут стать подспорьем при генерации идей.

Сами соискатели активно откликались на вакансии с упоминанием навыка применения ИИ — лидером по динамике стала сфера производства непродовольственных потребительских товаров (+173%). Далее в рейтинге идет сфера розничной и оптовой торговли, где откликов стало больше в 2,6 раза (+161%). Топ-3 закрывает сфера продажи и управления недвижимостью — специалисты откликались на вакансии с упоминанием ИИ в 2 раза чаще (+99%).

«Умение оптимизировать работу с помощью ИИ и нейросетей трансформируется из конкурентного преимущества в “мастхэв” для навыков хорошего специалиста. Соискатели видят тренд, активно осваивают новые инструменты и чаще интересуются такими вакансиями. Так, за 2025 в целом по России количество откликов на предложения о работе, где от сотрудников требуются опыт работы с ИИ и нейросетями, выросло более чем в 2 раза (+118%) в сравнении с 2024 г.», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

В числе регионов, где спрос на сотрудников с навыками работы с ИИ и нейросетями рос особенно быстро, в 2025 г. оказались Нижегородская (+148%) и Воронежская области (+125%), Пермский край (+114%).