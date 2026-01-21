ИИ-парадокс: 40% компаний в России называют ИИ главным трендом, но внедрили его только 10%

Компания Artezio (входит в группу «Ланит») совместно с Comindware и ассоциациями «Руссофт» и BPM-профессионалов завершает обработку результатов III Всероссийского опроса по цифровой трансформации. Исследование фиксирует характерный для российского рынка «ИИ-парадокс»: бизнес признаёт стратегическую важность искусственного интеллекта, но не спешит переходить к внедрению.

По данным опроса, 40% респондентов называют внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения одним из ключевых трендов цифровизации в своей отрасли. Однако реально используют ИИ-технологии для обработки данных и принятия решений лишь около 10% компаний. Остальные продолжают опираться на традиционные инструменты: системы управления базами данных (СУБД) применяют 40% респондентов, бизнес-интеллект (BI) — 20%, облачные технологии — 20%.

«Мы наблюдаем классическую картину технологического хайпа. Все говорят про ИИ на конференциях и в стратегических презентациях, но, когда доходит до конкретики — какие процессы автоматизировать, какие данные нужны, как измерять эффект — начинается ступор. Стратегию невозможно написать, если не понимать технологию на базовом уровне», — сказал Сергей Матусевич, директор по развитию ИИ и веб-технологий компании Artezio.

Разрыв между амбициями и реальностью объясняется несколькими факторами. Во-первых, высокая стоимость внедрения: по оценкам экспертов, внедрение интеллектуальных систем в финансовом секторе обходится в 12–18 млн руб., в ритейле — 7–10 млн руб. При этом реальные затраты могут оказаться в разы выше: интеграция с legacy-системами, переобучение персонала и перестройка процессов способны увеличить бюджет проекта в пять раз.

Во-вторых, большинство компаний ещё не завершило базовую цифровизацию. Исследование показало, что 98% респондентов автоматизировали финансовые процессы, однако производственные процессы оцифрованы лишь у 22%, а административно-хозяйственные — у 58%. Внедрять ИИ на неструктурированных данных и хаотичных процессах — задача нерешаемая.

«Компании часто воспринимают искусственный интеллект как магию, которая сама решит все проблемы. На практике ИИ — это надстройка над данными. Если у вас данные разбросаны по десяткам систем, часть из них в Excel, часть в головах сотрудников, то никакой ИИ не поможет. Сначала — порядок в процессах, потом — автоматизация, и только потом — интеллектуальные системы», — отметил Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.

Интересно, что методологически российский бизнес готов к инновациям лучше, чем технологически. Согласно опросу, 40% компаний применяют Agile-методологию при разработке новых продуктов, 30% — метод дизайн-мышления (Design Thinking), 20% — Lean-методологию. Это говорит о том, что культура экспериментов и итеративного развития постепенно приживается.

Однако между методологией и инструментами — пропасть. Low-code-платформы, которые позволяют создавать приложения без глубоких технических знаний и могли бы ускорить цифровизацию в условиях кадрового дефицита, пока не получили массового распространения. При этом популярность Low-code растет, платформы опережают коробочные продукты, ведь собственные процессы нужны даже в общих решениях.

«На рынке сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, дефицит IT-кадров достиг 500–700 тыс. специалистов по оценке Минцифры. С другой — компании скептически относятся к инструментам, которые позволяют снизить зависимость от разработчиков. Это как жаловаться на отсутствие такси и при этом отказываться вызывать машину через приложение», — сказал Сергей Матусевич.

Прогноз организаторов исследования: в 2026–2027 гг. произойдёт качественный сдвиг. Компании, которые сейчас завершают базовую автоматизацию и выстраивают сквозную процессную архитектуру, перейдут к внедрению ИИ-решений. При этом ожидается рост спроса на отраслевые, а не универсальные ИИ-продукты — для здравоохранения, строительства, промышленного производства.

Финальный отчёт с полными результатами III Всероссийского опроса по цифровой трансформации будет опубликован на сайтах организаторов в первом квартале 2026 г.

III Всероссийский опрос по цифровой трансформации — ежегодное исследование, которое с 2022 года проводится компаниями Artezio и Comindware совместно с ассоциациями «Руссофт» и BPM-профессионалов. Цель исследования — оценить готовность российского бизнеса к цифровой трансформации, выявить ключевые тенденции и барьеры внедрения.