4 из 10 соискателей не готовы снижать зарплатные ожидания

За два года россиян, потенциально готовых к снижению зарплатных ожиданий, стало больше, но средний размер уступки не изменился. В опросе SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

39% экономически активных россиян не готовы снижать свои зарплатные ожидания, если предложение работодателя окажется ниже. Каждый пятый согласен на компромисс не более чем в 5%, и столько же — не более чем в 10%. Таким образом, большинство россиян (58%) либо не готово к уступкам, либо допускает символическое снижение. Средний процент, на который респонденты готовы снизить запросы, составил 9,5% по рынку труда.

Мужчины демонстрируют чуть большую гибкость (средний процент снижения запросов составляет 10,2%), чем женщины (8,8%). При этом доля абсолютно непреклонных респондентов среди представителей обоих полов практически одинакова (38 и 39% соответственно).

Самыми принципиальными оказались респонденты в возрасте 35—45 лет: 44% из них не готовы снижать ожидания. Молодежь до 24 лет более лояльна: лишь 28% не готовы снизить запросы, а 26% согласны на уступку в 10%.

Среди респондентов с заработком от 150 тыс. руб. в месяц доля тех, кто не готов уменьшать ожидания, максимальна (44%), а средний допустимый процент снижения, напротив, минимален (8,8%).

Наличие постоянной работы существенно влияет на позицию. Среди работающих граждан доля тех, кто не готов идти на уступки, выше (42% против 36% среди безработных), и это закономерно, так как именно недовольство зарплатой чаще всего заставляет трудоустроенных людей искать нового работодателя.

Изменение баланса спроса и предложения на рынке труда заставило некоторых соискателей пересмотреть подход к переговорам о зарплате: в 2024 г., когда ситуация была однозначно в пользу кандидатов, каждый второй отказывался пересматривать свои финансовые запросы, и хотя сегодня таких стало на 9 процентных пунктов меньше, число уверенных в своей стоимости специалистов по-прежнему достаточно высоко. А значит, конкуренция за соискателей сохранится и работодателям будет все так же непросто найти и удержать хороших сотрудников.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 618

Время проведения: 12—19 января 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов.